La tempête tropicale Dineo ne touchera pas terre, selon les prévisions. Son foyer a été localisé, hier, à 15 heures, heures locales, à 360 km à l’ouest de Morombe, dans la région Atsimo Andrefana. Elle continue son déplacement vers le Sud-sud-ouest, avec une vitesse de 5km/h, en s’éloignant de nos côtes.

Pour le moment, aucun avis d’alerte à ce sujet n’est émis mais la sortie en mer est fortement déconseillée entre Morondava et Ampanihy depuis hier après-midi et pendant les deux prochains jours. Les orages intenses vont continuer le long des côtes ouest et les régions de Vatovavy et d’Atsimo Atsinanana. La vigilance forte pluie reste ainsi en vigueur pour ces endroits. La population est invitée à être vigilante face aux montées des eaux de rivières et / ou des cours d’eau.

Fahranarison