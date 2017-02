Conditions carcérales : le CICR tire la sonnette d’alarme

Pas un fait nouveau. La détérioration des conditions de détention dans le pays ne se passe pas inaperçue. Depuis des années, aucune solution concrète n’a été adoptée pour résoudre cela.

Surpopulation, malnutrition en milieu carcéral…Ces problèmes rencontrés au niveau des maisons de détention à travers le pays ne datent pas d’hier. La situation empire de plus en plus, dans la mesure où l’effectif des détenus ne cesse d’augmenter d’année en année, alors que la capacité d’accueil au niveau de chaque centre reste toujours la même. 20.605 personnes occupent actuellement l’espace prévu pour quelque 10.360 détenus. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a répondu aux besoins humanitaires en milieu carcéral dans le pays, estime loyal d’inverser cette tendance. Raison pour laquelle, cet organisme a tiré la sonnette d’alarme, à l’occasion d’une rencontre, hier, avec tous les acteurs intéressés par l’univers carcéral, qui s’est déroulée au Café de la Gare à Soarano.

Des représentants d’ambassades de différents pays étrangers, Madagascar, des Organismes non gouvernementaux (ONG), les ministères concernés ont été conviés à cette rencontre, qui a pour objectif de partager les pistes d’action fructueuses face aux problèmes humanitaires rencontrés dans les prisons. « Certes, le CICR intervient dans différents domaines, en essayant de répondre aux besoins humanitaires dans les prisons, notamment dans le volet infrastructure, hygiène, nutrition, garanties judiciaires fondamentales ou encore la prévention des mauvais traitements…mais il n’ambitionne pas de pouvoir tout faire. C’est pour cette raison qu’on essaie de susciter l’intérêt des bailleurs à s’y investir. Avec plus de financements et plus d’interactions entre les différents acteurs, on pourrait améliorer la situation carcérale », a souligné Perrine Louart, chef de délégation du CICR pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles.

Lenteur judiciaire

Comme toujours, la lenteur judiciaire explique en partie la surpopulation carcérale qui sévit sévèrement, notamment au niveau des établissements pénitentiaires de Tsiafahy, d’Antanimora, de Farafangana ou encore d’Antalaha où 7 à 9 détenus occupent la place d’un prisonnier. Selon les statistiques, 50,62% des prisonniers sont constitués de prévenus, soit plus de la moitié. Un projet de développement de l’agriculture au niveau des camps pénaux sera mené à partir de cette année pour résoudre en partie le problème de malnutrition carcérale. Sachant qu’avec le budget de 2 milliards d’ariary par an alloué à ce secteur, chaque détenu n’a droit qu’à 250 ariary de repas par jour.

Fahranarison