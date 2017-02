Chronique Laïcité : garant d’égalité, espace de liberté

L’organisation cultuelle des Katos lors d’un dernier symposium affirme son droit à intervenir dans la vie publique, droit qui se fait obligation au constat d’une situation qui se gâte à devenir alarmante. Des réactions n’ont pas tardé à accuser cette déclaration d’acte de provocation portant atteinte au principe de laïcité et pire parmi les ultras défenseurs de l’œcuménisme, à déceler dans cette initiative une manœuvre jetant encore davantage de trouble à l’intérieur du groupe FFKM. De l’extérieur on ne peut évaluer les causes d’une perte d’influence de cette formation regroupant les 4 majors des églises chrétiennes, aussi on s’arrête à n’en faire que le constat, en observant toutefois que l’une ou l’autre des églises membres du FFKM se dynamise pour entreprendre des initiatives individuelles démonstratives. On aurait tort au nom de la laïcité d’y trouver là toute forme d’ingérence. La laïcité traine tant une interprétation erronée que la mauvaise réputation d’être restrictive de la liberté des organisations confessionnelles à s’impliquer dans la vie de la nation. Nombreux pensent qu’en vertu de ce principe, les organisations de ceux qui croient ont moins de droit que celles de ceux qui militent pour une cause, entre autres celle des femmes, ou celles qui regroupent les défenseurs d’une activité comme celles des chasseurs ou à l’inverse celles des adversaires de cette pratique. Le principe de laïcité n’interdit pas aux associations cultuelles d’émettre leur idée quant à l’organisation de la société, quant au régime de gouvernance, ni même de donner des consignes de conduite à leurs membres si les statuts de l’association le leur permettent.

Le principe de laïcité impose comme règle essentielle l’obligation faite à l’Etat de veiller à se cantonner dans la neutralité et d’organiser la vie publique afin que les croyances s’exercent en toute égalité dans le respect des libertés sans considération des appartenances des gouvernants ou d’une prétendue majorité.

Léo Raz