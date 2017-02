Basikety – «Amboaran’ny Filoha» : hisolotena ny faritra avaratra ny ASCB sy ny Sebam

Nandrombaka ny fandresena, tamin’ny fifanintsanana ho an’ny faritra avaratra, eo fiadiana ny amboaran’ny filoha, taranja basikety ny ASCB Boeny. Fihaonana nifarana ny alahady lasa teo, tao amin’ny kianja mitafon’i Boeny. Adin’ny samy Boeny ny famaranana tamin’ity. Lavon’ny ASCB tamin’ny isa 81 no ho 61 ny Sebam, nandritra izany fihaonana izany. Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta satria nizara miavaka tsara ny fitarihana ny isa teny amin’ny solaitra be. Nitarika tamin’ny isa 21 no ho 11 ny Sebam teo amin’ny ampaham-potoana voalohany. Lasan’ny ASCB tamin’ny isa 15 no ho 7 indray izany teo amin’ny 10 mn faharoa. 26 noho 28 ny isa nialana sasatra ka ny Sebam no nitarika.

Taorian’io, nametraka ny fahaiza-manaony amin’izay ireo mpilalaon’ny ASCB, saingy mbola nifanakaiky hatrany ny isa teo amin’ny ekipa roa tonta. Ny fahadisoana kely nataon’ny Sebam no nivadika ho fahombiazana teo amin’ny ASCB, ka nibatany ny fandresena. Hiatrika ny “Play off”, hatao ny 18 ka hatramin’ny 26 marsa ho avy izao, ireto ekipa roa niatrika ny famaranana ho an’ny faritra avaratra ireto. Tsiahivina fa tohanan’ny orinasan-tserasera Telma, ity fifaninanana ity.

Torcelin