Ambohidroa – Ambodimita : nijoalajoala ny afo, trano lehibe iray kila forehitra

Kila hotohoton’ny afo ny entana rehetra tao amin’ilay trano nirehitra teny Ambohidroa Ambodimita, omaly. Fipoahana herinaratra no voalaza fa nahatonga ny loza…

Nitohana nandritra ny ora maromaro ny fitohanan’ny fiara teny Ambohidroa Ambodimita, omaly tolakandro nandritra ny firehetan’ny trano lehibe iray. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo olona teo amin’ny manodidina ity trano nirehitra ity. Nijoalajoala rahateo ny afo ka nampikoropaka ny olona. Tsy fantatra mazava hatreo izay antony nahatonga ny fahamaizan’ny trano fa araka ny fanazavan’ny mpamonjy voina, fipoahana herinaratra no nitarika ny firehetana. Niainga avy any ambony rihana tany amin’ny tafon-trano ny afo ka somary nampanano sarotra ny famonoana ny afo. Niezaka nifanome tanana tamin’ny famonoana ny afo ireo olona teo amin’ny manodidina mialoha ny nahatongavan’ny mpamonjy voina. Kila hotohoton’ny afo kosa ny entana rehetra tao an-trano. Samy tsy nanampo na inona na inona rahateo ny teo an-tanàna fa ny afo efa nirehitra no nahataitra ny olona. Nanao izay ho afany tamin’ny famonoana ny afo sy namoaka ny entana ireo niharam-boina saingy niitatra ny afo ka nahamay ny entana sasany tao an-trano. Tsy nisy kosa ny aina nafoy na teo aza ny fifanjevoana tamin’ity haintrano ity.

Tokony hitandrina hatrany ny tsirairay amin’izao fotoana matetika ahitana haintrano izao. Na eo aza ny delestazy, tokony ho mailo hatrany amin’ny fampiasana labozia satria isan’ny antony iray mahatonga ny haintrano koa ny labozia mirehitra nefa hadino ny mamono azy.

J.C