Agriculture : des enjeux et des coopératives

Les avantages d’intégrer une coopérative agricole, les opportunités d’échange avec d’autres exploitants de la même filière ainsi que les rencontres avec des bailleurs et autres partenaires financiers. Ce sont les activités prévues durant le forum des coopératives agricoles, lancé hier au Centre national de l’eau, de l’assainissement et du génie rural (CNEAGR).

Cette rencontre durera jusqu’au 17 février durant laquelle près de 100 dirigeants de coopérative agricole, des décideurs, des investisseurs privés, des fournisseurs de service, chercheurs et étudiants seront présents. En parallèle, le forum cherchera à recueillir un maximum de données sur les coopératives participantes. Et le résultat de cette recherche scientifique fera l’objet d’une publication cette année et s’ajoutera aux analyses déjà réalisées suite aux deux Forums analogues organisés en 2016 au Malawi et en Ouganda.

Avantages

L’intégration au sein d’une coopérative agricole peut avoir plusieurs avantages pour les producteurs, d’après Eden Ratombozafy, secrétaire général auprès du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé. «Le regroupement des producteurs agricoles permet de répondre aux besoins du marché tant en quantité qu’en qualité. Cela facilite également la recherche de partenaires et de formation. Les coopératives aident les paysans à améliorer leur revenu», a-t-il souligné.

Dans la même foulée, Fidélice Rafanomezantsoa, animatrice auprès du KFSM (Koperativa firaisan-kina savalaina miray), également producteur dans le district de Brickaville a avancé que, «Les coopératives peuvent fixer les prix et autoriser à vendre en quantité. C’est pourquoi nous prévoyons de transformer notre association en coopérative. Nous sommes actuellement en attente d’une réponse après avoir constitué tous les dossiers».

Riana R.