ADY AMIN’NY FANONDRANANA ANDRAMENA : Ny praiminisitra no sakana

Manoloana ireo fisehosehoana sy filazana miezinezina fa efa misy ny fepetra noraisina ho an’ireo tratra manonandrana an-tsokosoko andramena ataon’ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao, tsy araka izay tondroin’ny tànana akory no alehan’ny tongotra. Ny praiminisitra no isan’ny sakana iray tsy afahana manao ny ady amin’ny fanondranana ity hazo sarobidy ity amin’izao fotoana izao. Porofon’izany, izy filohan’ny rafitra iraisan’ny minisitera indray no tsy mety manasonia ny fahazahoan-dalàn’ireo komity andeha hanisa ireo hazo sarobidy mbola tsy voaisa…

Volana maromaro izay efa nangataka nihaona tamin’ny lehiben’ny governemantana ireo mpikambana eo anivon’ny komity iraisan’ny minisitera hiresaka mikasika ny fidinana ifotony ataon’izy ireo ahafahana mijery ireo hazo sarobidy mbola tsy voaisa na ireo afenina. Tsy nety nandray azy ireo anefa i Solonandrasana Mahafaly, ny sonian’ity farany anefa no andrasan’izy ireo ao anatin’ny taratasy fahazahoan-dàlana hanao izany asa izany. Raha ny fantatra anefa dia ny praiminisitra no lehiben’ity komity iraisan’ny minisitera ity. Efa maromaro ireo taratasy nalefan’ireo mpikambana tamin’ny talen’ny kabinetran’ny praiminisitra saingy tsy mahatapak’ahitra ity farany fa tsy maintsy mandalo amin’ny lehibeny izany.

Hatramin’izao, tsy mbola nandeha izany asa izany. Nisy fotoana efa, efa maromaro, nampiandrasana tao Mahazoarivo ireo mpikambana ao anatin’ity komity fa hoe ho raisin’ny praiminisitra izy ireo. Rehefa miandry elaela eo anefa dia lazain’izy ireo indray fa tsy afaka mandray azy ny praiminisitra raha tsy misy antony maharesy lahatra tsara ny fihaonana.

Sonia

Didim-panjakana no nametrahana ity rafitra iraisan’ny minisitera ity tamin’ny volana novambra 2015. Nisy foana hatramin’izay ny famatsiam-bola izay azon’izy ireo, ny betsaka indrindra dia ny avy any amin’ny banky iraisam-pirenena. Manisa ireo tahirin’andramena rehetra manerana ny Nosy no asan’izy ireo amin’izay. Mizara telo mazava ireo tahirin’andramena ireo. Voalohany ireo tratra saika haondrana, faharoa ireo efa vita fanambaran’ny tompony ary farany ireo misy manafina. Araka ny salan’isa voaray, manodidina ny 280.000 hatramin’ny 300.000 ny isan’ireo andramena efa nampahafantarin’ny tompony ny fisiany. Tombanana ho manodidina ny 2.000.000 kosa ireo mbola misy manafina, izay misy manondrana amin’izao fotoana izao.

Araka izany, tsy ho foana mihitsy ny fitrandrahana sy ny fanondranana ity hazo sarobidy ity raha toa ka mbola tsy fantatra ny tena isa marin’ireo andramena eto Madagasikara. Mahafantatra izany tsara ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ka izay no nahatonga azy ireo nanome io famatsiam-bola io mba hamantarana io isa io ao anatin’ny fotoana haingana dia haingana. Na ireo efa tratran’ny fanjakana izany, na ireo efa nampilazan’ny tompony ny fisiany, indrindra fa ireo mbola miafina any anaty ala na any anaty rano. Izay no ahafahana milaza fa maika ity asa tokony hataon’ny komity iraisan’ny minisitera ity saingy toa inian’ny praiminisitra sakanana, ny famatsiam-bola anefa efa misy, sonia izany sisa no tokony ataony. Satria ve ny jeneraly Ravelonarivo no nametraka azy no anton’io sakana io?

Ity praiminisitra teo aloha ity, raha tsiahivina, no nanome alàlana ny fanisana ireo andramena tratran’ny fanjakana izay manodidina ny 28.000 ny isany, tamin’ny faran’ny taona 2015. Taorian’izay, nanome baiko Rajaonarimampianina Hery mba hampitsaharan’izy ireo ny asany satria nigadona ny fifidianana loholona « sao tezitra ireo ben’ny tanàna amin’ny kaominina hisian’ny fanisana ka tsy hifidy izy ny kandidà atolotry ny HVM izy ireo ». Raha ny loharanom-baovao voaray, manodidina ny 2.000 hatramin’ny 3.000 anefa sisa tamin’izay fotoana izay ireo andramena tsy voaisa.

Lainga marivo tototra

Amin’izao fotoana izao, tsy mahandry ny fandraisan’andraikitra, mbola ho ela, an’i Mahafaly Solonandrasana intsony ireo mpikambana eo anivon’ity komity ity. Niresaka ny zava-misy rehetra izy ireo araka izany.

Araka ny fantatra, tamin’ny volana desambra lasa teo, nandefa taratasy tany amin’ny CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et flore Sauvage menacées d’extinction) ny governemanta malagasy tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny rano sy ny ala, izay nilaza fa efa vitan’izy ireo avokoa ny dingana rehetra nanisana ny andramena misy eto Madagasikara. Io fanambarana io izay tahotra fotsiny ny sazy izay omen’ny CITES taorian’ny fahatratra ireo andramena saika ahondrana antsokosoko tany Singapour tamin’ny taona 2014. Tsy fantatry ny CITES akory anefa ny tena marina, io fanisana io izay tsy nitohy intsony hatramin’izao, izay nosakanan’ny governemanta misy amin’izao fotoana. Izay no antony mbola tsy nilatsahan’ny sazy hatramin’izao. Ny loharanom-baovao vorainay ihany koa no nahafantarana fa misy tompon’andraikitra eo anivon’ny banky iraisam-pirenena tonga eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Mikasika ny taratasy nalefan’ny governemanta malagasy fa efa afaka miroso amin’ny fanaovana varotra ireo andramena efa voaisa amin’izao fotoana izao. Hijery mikasika io filazana fa fanisana nataon’ny governemanta io no tena anton-dian’ity tompon’andraikitra ity eto. Io fanisana io anefa izay mbola lavitr’ezaka ny fahavitany amin’izao fotoana izao.

Ny tena mahazendana ao anatin’ity tantara ity, ny tsy misy fahavononana na kely akory aza ataon’ireo tompon’andraikitra ambony hiady amin’ny fanondranana io hazo sarobidy io. Raha tsiahivina, nandritra ny asa notanterahin’ny tompon’andraikitra tao anatin’ity komity ity tany Antalaha tamin’ny taona 2015, taoriana kelin’ny nananganana azy, sambo iray nalefan’ny olona akaiky ny filoham-pirenena saika hitaterana andramena no tratran’izy ireo tany Cap-Est. Nanelingelina ny fanaovana fanondranana an-tsokosoko ny fisian’izy ireo tamin’izany. Tamin’izany fotoana, norahonana ho samborina izy ireo avy eo. Baiko avy amin’ny… filohan’ny repoblika. Ny tena mahatohina indrindra, izany antsoina hoe « Joël Be » izany, anarana izay tao anatin’ilay lisitr’ireo mpanondrana an-tsokosoko andramena nataon’ny praiminisitra Beriziky Omer, no nanome fiara ireo mpitandro filaminana mba hisamborana azy ireo. Taorian’izay, nanome baiko ireo mpikambana tao anatin’ity rafitra ity ny praiminisitra tamin’izany fotoana mba hanatsahatra ny asa ataon’izy ireo any amin’iny faritra Avaratra-atsinanan’ny Nosy iny ary hiverina faran’izay haingana aty Antananarivo hialana amin’io fisamborana io. Nitohy tany Tolagnaro ny asa nataon’izy ireo avy eo, saingy taorian’ny nialan’ny praiminisitra Ravelonarivo Jean, nijanona tsy nanao na inona na inona intsony ity komity ity hatramin’izao.

Fehiny, manoloana ireo tranga ireo, mampanongo tena ihany ny fisehoan’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana hitarika ny ady atao amin’ny fanondranana andramena taorian’ny nahatratrarana ilay sambo nitondra andramena an-tsokosoko miisa 340 ny herinandro lasa teo. Efa tokony ho ela no nisy izany fihetsika izany saingy ninian’ny governemanta, miaraka amin’ny fiadidiana ny repoblika tsy fantatra, mahatonga ny sakana amin’ny asa tokony ataon’ity rafitra iraisan’ny minisitera ity. Amin’izao fotoana izao, mbola maro ireo andramena, na ireo efa nanaovan’ny tompony tatitra, na ireo efa tratran’ny fanjakana, indrindra fa ireo mbola afenina, mivoaka an-tsokosoko ny Nosintsika.

Ny fanoratana