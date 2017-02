Acte de volontariat : un renforcement de capacités et d’expériences

A part la satisfaction d’avoir réalisé des activités d’intérêt général, l’acte de volontariat apporte aussi d’autres avantages utiles dans le domaine professionnel. Témoignage de Joël Randriamihaingo de la Coordination nationale pour la promotion du volontariat (CNV).

* Les Nouvelles : Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir volontaire ?

– Joël Randriamihaingo : A partir d’une sensibilisation faite lors de la célébration de la Journée du volontariat, il y a cinq ans. Les arguments utilisés par les organisateurs à cette occasion m’ont profondément marqué. Tout de suite, j’ai décidé de m’engager.

. Quels sont les avantages d’être un volontaire ?

– Beaucoup, même si c’est un acte gratuit et qualifié de désintéressé. En effet, à part la satisfaction propre d’avoir participé à des actions citoyennes et d’intérêt général, l’acte de volontariat m’a aussi apporté d’autres expériences, si je ne parle ici que du renforcement de mes capacités et de mes compétences ainsi que l’extension de mes relations. Des éléments qui sont très utiles dans la vie professionnelle.

. Pouvez-vous nous citer un exemple ?

– Les volontaires reçoivent toujours des formations avant de descendre sur terrain. Des formations qui ne font que renforcer leurs acquis et compétences. A l’exemple, je viens de bénéficier d’une formation dispensée par le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) sur la sensibilisation du planning familial dans les bas quartiers. Cette formation m’a beaucoup appris sur le mode de vie au niveau de ces quartiers, la méthode nécessaire en matière de communication pour sensibiliser les gens, l’expérience d’un travail de groupe, les nouvelles relations créées lors de la mise en pratique et bien d’autres. J’ose affirmer que l’acte de volontariat est plus intéressant que les stages effectués dans les entreprises.

. Avez-vous d’autres ambitions dans ce domaine du volontariat ?

– Oui, celle de participer au prochain concours autour des Objectifs durables de développement (ODD) qui est lancé à l’endroit des volontaires et des Organisations impliquant des volontaires (OIV) et qui entre dans le cadre de la promotion du volontariat et la considération des volontaires dans le processus de développement socio-humanitaire et pour la paix.

. Pourquoi cette participation est-elle importante à vos yeux ?

– Mener une nouvelle expérience et je veux aussi marquer mon passage dans le volontariat. De plus, il s’agit des ODD, des objectifs importants dans le développement de l’humanité. Par la même occasion, ce sera aussi un test pour moi de valoriser mes acquis au cours de ces cinq années de volontariat.

Propos recueillis par Sera R