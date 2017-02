VIOLENCES POLICIERES : Des soutiens à la victime en France, aucune réaction chez nous

Les derniers événements qui se sont déroulés en France, à savoir les grandes mobilisations réclamant « la justice pour Théo », mais également la grande mobilisation des Roumains pour contester un décret qui ne vise ni plus ni moins que l’impunité de leurs dirigeants pour des faits de corruption, montrent indéniablement que nous sommes au « pays du moramora ». Madagascar serait donc cette grande nation où la population se laisse faire, acceptant tout ou presque de la part de ces princes qui la gouvernent.

On se rappelle ainsi les violences faites par les forces de l’ordre à l’étudiant Jean Pierre lors d’une manifestation estudiantine, à Ankatso. Une affaire classée sans suite malgré les nombreuses preuves, photos et vidéos, accablant les dérives des militaires à travers les nombreux coups assénés à la victime et les injures proférées à son encontre, mais surtout l’usage de matraques électriques. Il y eut également cette violence gratuite de la part des policiers à l’égard de Tsirava, ce membre de la rédaction de Free News qui a été tabassé puis jeté comme du linge sale. Jusqu’à ce jour, aucun des auteurs de ce méfait n’a été inquiété.

Ce sont des affaires à mettre en parallèle avec ce qu’a subi Théo, en France. Ce dernier, lors d’une interpellation faite par les policiers, a également été injurié, a subi des coups mais surtout a été « violé » par ces forces de l’ordre à l’aide d’une matraque télescopique.

Sur les journaux et sur Facebook uniquement

Si en France, de nombreux rassemblements de soutien à Théo ont eu lieu, chez nous, comme d’habitude, l’effervescence n’a eu lieu, comme d’habitude, qu’à travers les dénonciations par voie de presse et via les réseaux sociaux. Et il en est ainsi également lors des dérives étatiques ou les abus perpétrés par les proches de nos dirigeants. Hormis les habitants de Soamahamanina qui ont osé se lever contre la spoliation de leurs terres, la grande majorité se résigne et accepte ce que leurs dirigeants leur font subir alors qu’ailleurs, notamment en Roumanie un simple décret qui vise à assouplir la loi contre la corruption, et partant, octroie l’impunité à des dirigeants corrompus, mobilise chaque jour depuis plus d’une semaine aux alentours de 200 000 personnes.

Et « on » en profite !

Mais que voulez-vous, nous, les Malgaches, nous sommes ainsi faits, résignés et stoïques. Un stoïcisme que ne sauraient entamer ni les délestages, ni l’inflation, même pas le racket institutionnalisé par nos dirigeants. Pour leur endurance aux souffrances et leur résistance à tous les maux, les Malgaches méritent sans doute d’être montrés en exemple pour tous les habitants de la planète. Ces autres populations, des sots qui se soulèvent pour un oui ou pour un non.

La population Malgache, quant à elle, est ce peuple « sage » qui, tel le rocher majestueux qui ne pipe mot même si les oiseaux leur ch…ent dessus, supporte sans réaction tout ce qu’on lui fait subir. Et évidemment, « on » en profite sans vergogne.

N. Randria