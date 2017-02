Us et coutumes : heureuse Saint Valentin !

Avis à tous ceux qui l’oublieraient, le 14 février fait désormais partie des incontournables de l’agenda du consommateur moderne, vous, moi et tous les autres. Nous devons marquer la date de la Saint Valentin comme il se doit, c’est-à-dire en prouvant qu’il y a un lien indéfectible entre la force de l’amour que l’on témoigne à sa moitié et la valeur en numéraire du cadeau qu’on lui offrira. Il parait que c’est comme ça, s’y dérober est malvenu. Si vous persistez à vouloir ignorer l’injonction consumériste, armez-vous de patience et préparez-vous à entendre les souhaits que vos collègues vous adresseront demain avec force sourires, parce que vous n’y échapperez pas.