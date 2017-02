Resaky ny mpitsimpona akotry : fideraderana ny kely vita

Vavavava anie izao. Fananganam-peo mitory fieboeboana mikasika ny fanondranana an-tsokosoko ny harenam-pirenena. Bolabola an-jatony no tratra dia Praiministra sy minisitra maromaro no niara-nirongatra tany Toamasina nideradera ny fahaiza-manao ao ambany fitarihan’ny filoham-pirenena. Mainka fa parasily fa ravin-katsaka aza ity dia mikasaotsaoka, hoy ilay tonon-kira iray. Bitika dia bitika ireto entana voasakana ireto raha ampitahaina amin’ireo harena tafaporitsaka. Ranom-potaka aza manonja, mainka fa ranomasina, hoy ny Ntaolo. Toy ny fanaovana tabataba amin’izao fotoana izao ny fahanginana tamin’ilay raharaha tany Singapour izay nikasika bolabola 30.000. Maivana ny 200 raha ampitahaina amin’ny 30.000. Izany no fetra na fatra azo andajana ny vesatry ny asa tanteraky ny fitondrana. Dia entina andihindihizana sy iravoravoana ve raha akoho iray sisa afaka nosamborina tao amin’ny fiompiana akoho efa miisa arivo isa izay nataon’ny mpangalatra lany tamingana. Famitapitahana sa tsy fahatsapana ny tena lanjan-javatra no maniraka hidehadehaka toy izao?

Diso fiheverana izay mbola mino fa bado sy jamba ny vahoaka. Tsy misy tsy mahatsapa fa bitika dia bitika ny zava-bita amin’ireo tokony natao. Samy mahafantatra ny fivangongon’ny asa mbola miandry izay takian’ny fanarenana alohan’ny ahafahana hiatrika izany atao hoe fampandrosoana vetsovetsoina izany. Tonga ity ny orana, araky ny faniriana. Efa ela izay niandrasana azy izay noho ny fahalasanany aoriana raha dinihina amin’izay tokony ho izy araky ny fisarahan-taona. Izany firotsahan’ny orana izany anefa dia mampiseho ny karazana aretina toy ny lavadavaka mameno ny arabe maro. Lavaka izay nototorona tsy araky ny fenitra fanao, fa natao vonjy maika sy natao takon-kenatra. Tsy tena mangarahara moa ny teti-bola fandaniana nentina nanaovana izany. Ny hany fantatra dia ny tsy mahalavorary ny fitsaboana ka raha tena mazava ny fitantanana dia tonga izao ny fotoana ampitahaina ny lesoka teo amin’ny fanatanterahana raha mifanandrify amin’ny volam-panjakana natokana tamin’ny fanatanterahana anisan’ny asa tsy mahafatra-po araky ny tazana ankehitriny.

Léo Raz