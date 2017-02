Pattaya : le billet pour Taratra, Trema et Cobra

Les échéances internationales continuent et ne se ressemblent pas pour l’une des plus grandes nations de la pétanque. Madagascar sera encore représenté à la 7e édition des Masters de Pattaya, Thaïlande du 22 au 26 février prochain. Trema Rafetrarinanja, Taratra Rakotoninosy et Hasintsoa alias cobra ont corrigé en finale du tournoi de sélection, hier, au gymnase couvert de Mahamasina Dolys, Bonde et Tselonina sur le score de 13 à 5. Ils auront comme mission de défendre le titre remporté en 2014 et l’année dernière.

La ligue d’Analamanga et la Fédération malgache de pétanque (FMP) ont déployé leurs efforts pour aménager le gymnase couvert aux normes des boulodromes internationaux pour permettre aux boulistes malgaches d’être sur le même pied d’égalité que leurs prochains adversaires. «Nous avons toutes les chances de remporter cette édition et ce tournoi de qualification a été une bonne préparation pour l’équipe», a déclaré Trema.

Rojo N.