Njakatiana : 25 ans de musique et d’amitié avec son public

Un spectacle qui sort du lot, c’est de cette façon que le public du palais des Sports et de la culture à Mahamasina a noté le concert des 25 ans de scène de Njakatiana, hier.

Njakatiana et sa voix bien caractéristique chargée d’émotion ont marqué plus qu’une génération, en solo ou avec ses amis artistes. Effectivement, entre le crooner et son public, c’est une belle histoire d’amour qui dure depuis plus de deux décennies maintenant et cela n’est pas près de s’arrêter.

Après une fructueuse tournée en France, le chanteur a donc inauguré ses 25 ans de carrière musicale dans la capitale. Avec aisance et professionnalisme, il a donné le premier ton vers 15 heures, entouré d’un véritable orchestre et de musiciens. «C’est toujours un plaisir renouvelé d’être avec vous», a-t-il lancé dans un palais des Sports noir de monde. Sans attendre plus longtemps, il a enchaîné les titres : «Tsisy vaovao», «Vetson’ny selibatera», «Mbola ianao», sans oublier les incontournables «Tsara ny fitiavana» et «Toy ny vao omaly». Il a également livré une véritable messe de patriotisme avec ses titres «Mifalia fa malagasy» ou encore «Tsara».

Comme un anniversaire ne se fête pas tout seul, il s’est bien entouré de ses amis de longue date pour l’occasion. On notera entre autres, Lilie, Ariane et même Mialy Rakotomamonjy qui n’a pas tari d’éloges pour l’artiste. «Musicalement parlant, je ne serais certainement pas ce que je suis maintenant, sans lui», a-t-elle avancé. Ce concert a été accompagné de la sortie du nouvel opus de Njakatiana, fraîchement intitulé «Vavaka».

Joachin Michaël