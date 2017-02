Judo – Paris : Royal Rakotoarivony satisfait

Du chemin à faire pour le judoka malgache Royal Rakotoarivony sur la scène internationale. Après deux participations au Grand Slam de Paris, en 2016 et cette année, il est rentré sans le moindre succès.

Samedi, dans sa catégorie de prédilection des -73 kg hommes, le porte-fanion malgache du rendez-vous parisien s’est incliné dès son premier combat dans la poule D face à un grand champion ouzbèke en la personne de Mirzahid Farmonov. Ce dernier l’a remporté par deux waza ari à rien pour Royal Rakotoarivony.

Pour autant, le champion malgache a été plus détendu que l’année dernière dans pareille situation. « Je suis satisfait de mon combat de samedi par rapport à celui de l’année dernière malgré la défaite. J’ai pu combattre jusqu’au bout du temps réglementaire bien que j’aie été en face d’un grand judoka, un vrai champion », a souligné le judoka malgache pour expliquer son aise. « Même la Fédération malgache de judo s’est réjouie de l’évolution dans ma manière de combattre », a-t-il renchéri.

Cela est-il suffisant pour convaincre la Fédération malgache de judo (FMJ) de l’intégrer dans la sélection nationale pour le Championnat d’ Afrique ?

Les jeunes à l’affut

Autre issue pour les judokas malgaches dans un autre tournoi qu’est le tournoi international de judo de la ville de Saint-Denis à La Réunion. La délégation malgache composée de minimes et cadets termine à la 5e place comme l’a été le rang de Harena chez les cadets des -50 kg. Mais grâce à l’Or de Herizo Mickael chez les minimes garçons des -46 kg, à Fetra et Johanno en argent respectivement dans la catégorie des cadets des -73 kg et minimes garçons des -46 kg ainsi que Ryan en bronze, la Grande île ne rentre pas les mains vides.

