INLATION ET PAUVRETE : Les mensonges et l’incompétence du régime rattrapent le pays

80% de la population travaillent dans l’agriculture. Le Président de la République s’est engagé à développer ce secteur et à le transformer en agriculture de marché. Mais au vu de la situation actuelle, il n’a pas su honorer son engagement. Le kilo du riz ne cesse d’augmenter. Faute de moyens, la majorité de la population ne peut s’offrir le luxe de manger trois fois par jour. La situation sociale est par ricochet au bord de l’explosion. Le pays est obligé d’importer davantage du riz. Tout cela, à cause des mensonges et de l’incompétence des dirigeants.

Madagascar est actuellement rattrapé par les mensonges et les incompétences de ses dirigeants et principalement de son Chef de l’Etat. Concernant particulièrement le coût de la vie, la plupart des citoyens malgaches mordent littéralement la poussière à cause de la hausse galopante des prix des produits de première nécessité, principalement, le riz. Aux dernières nouvelles, le kilo du riz sur le marché plafonne encore entre 1700 et 2100 ariary. L’Etat a dû procéder à l’importation supplémentaire de riz pour pallier cette situation de crise. La semaine dernière, le ministère Commerce a annoncé l’importation de 40 000 tonnes de riz qui seraient déjà arrivées au port de Toliara. Une qualité que les soi-disant techniciens jugent suffisante, avec notamment les 25 000 tonnes d’importation mensuelle effectuée par les opérateurs.

Des multiples mesures ont été adoptées en conseil des ministres, recommandées par le Chef de l’Etat, pour tenter de pallier la hausse vertigineuse du kilo du riz depuis notamment le début du mois de février. Ainsi, le 3 février dernier, Hery Rajaonarimampianina a insisté sur les contrôles des stocks des grossistes et de surveiller les mouvements du riz depuis les Douanes. Une campagne de distribution de riz d’une quantité dérisoire, 1kg/personne, pour les plus démunis a également débuté la semaine dernière, sous l’initiative de la Première dame. Et voilà encore, ce dimanche, le ministère de la Population procède également à la distribution hebdomadaire d’un repas chaud dominical pour les sans-abri dans la capitale.

En vérité, les consommateurs commencent à grogner, parce que la situation est de plus en plus intenable. Non seulement que le kilo du riz coûtait plus de 2000 ariary, mais le prix du carburant a vu une hausse considérable (120 ariary pour le gas-oil et 160 ariary pour l’essence sans-plomb), depuis le début du mois de février. Les transporteurs avaient déjà menacé d’augmenter les frais de transports de 400 à 500 ariary et ont déjà mis à exécution leur menace. Par ailleurs, le phénomène de délestage commence à être insupportable et que des vagues de contestations commencent à se manifester, notamment dans la capitale, avec les étudiants de Vontovorona et la population de Bemasoandro Itaosy. Raisons pour lesquelles, le régime commence à jouer les pompiers, ces derniers jours.

Cinq mois plus tôt, au mois de septembre 2016, sur le plateau d’une télévision française, à Paris, le Président malgache, Hery Rajaonarimampianina, s’est particulièrement vanté de l’autosuffisance agricole du pays, du moins la partie sud de la Grande île, grâce à la construction d’un barrage qui irrigue des milliers d’hectares. Dans la région du sud-ouest, nous avons des résultats, avec la construction d’un grand barrage (celui de Bevoay, ndlr) qui va irriguer des milliers d’hectares, en un an, la production rizicole a plus que triplé. »Mais cela n’a jamais eu d’impacts sur le marché intérieur.

Le beau discours du Président à l’époque fut, en effet, un beau mensonge que la situation actuelle trahit lourdement. Certes, les importations du riz étaient en régression depuis 2013, selon les statistiques des Douanes, elles étaient de 197 700 tonnes, soit 77 000 tonnes de moins qu’en 2015. Non, ce n’était pas parce que la situation des Malgaches s’est améliorée, mais parce que la quantité de consommation a diminué, à cause de la pauvreté grandissante dans le pays. Depuis 2014, Madagascar fait partie des cinq derniers pays les plus pauvres au monde, selon le classement du FMI. Au quotidien, très peu de familles ont encore la possibilité de s’offrir le luxe de manger trois fois par jour. La quantité que chaque famille mange n’a également cessé de diminuer faute de moyens de s’en offrir.

Si actuellement, la situation est alarmante, c’est surtout pour les dirigeants et le régime HVM. Tous les signaux sont au rouge et les toutes mauvaises conditions sont réunies pour que la situation sociale explose enfin. Or, une explosion sociale en ce moment se traduirait par la fin du règne de Hery Rajaonarimampianina et sa suite. Voilà pourquoi, le régime se démène partout et les dirigeants cherchent tous les moyens pour essayer de sortir le pays du gouffre dans lequel le Président l’a mis à cause non seulement de son incompétence, mais également de ses mensonges.

En septembre 2016, en évoquant justement la pauvreté à Madagascar, Hery Rajaonarimampianina avait lancé « Les crises ont prévalu pendant une cinquantaine d’années, elles sont devenues cycliques, ce qui fait que les effets au niveau économique ne se sont pas répercutés sur la population. Ma priorité, c’est bien sûr de lutter contre cette pauvreté. 80% de la population malgache travaillent dans l’agriculture. Il faut qu’on développe cette agriculture pour passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture de marché ». Mais la réalité est que le pays s’est de plus en plus appauvri. Et si le chef d’Etat avait accusé ses prédécesseurs d’avoir contribué largement à l’appauvrissement du pays, lui, il a simplement favorisé l’enracinement de cette pauvreté de la majorité.

