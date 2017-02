FISOLOKIANA AVO LENTA : Tra-tehaka ireo nisandoka ho mpitaky hetra, an-tapitrisany no very

Tratran’ny vela-pandriky ny fokonolona ireto olona roa mpisoloky ho mpiasan’ny mpitaky hetra tany amin’iny distrikan’Ambohidratrimo iny, ny zoma lasa teo. Marobe ireo mpivarotra no lasibatra noho ny tsy fahampian’ny fanentanana ifotony sy vokatry ny tsy fahalalana…

Saron’ny fokonolona tao amin’ny fokontany Ankazo Andriampianinana, kaominina Mahitsy ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo, ny zoma teo, ireo olona roa izay nisandoka ho mpitaky hetra tany amin’iny faritra iny. Raha ny loharanom-baovao azo teny an-toerana, efa nanomboka ny taona 2015 no fantatra fa naharenesana izao asa fisolokiana avo lenta atao amin’ny olona any ambanivohitra izao, saingy izao vao nisy tra-tehaka. Toerana maro atao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo ity no lasibatra, tafiditra amin’izany ny Kaominina Mahitsy, Anosiala, Ambohidratrimo. Nanambara, ohatra, Rakotondrabe Pierrot, tao amin’ny fokontany Ambohibe, kaominina Mahitsy, anisan’ireo niharan’ny fisolokiana fa “mampiseho badge mihitsy ireto mpisoloky ireto milaza fa mpiasan’ny mpitaky hetra avy ao Ambohidratrimo. Nosavainy tamin’izany ny licence ahafahako mivarotra zava-pisotro misy alikaola, saingy nolazainy fa nisy tsy ara-dalàna ka notakian’izy ireo volabe aho tamin’izany. Vokany, lasan’ireo mpisoloky ny vola 200.000 ariary”. Nisy nitaranaina tao amin’ny foiben-ketra tao Ambohidratrimo. Nanambara, Andrianambenana Velomihoatra Painchard lehiben’ny foiben-ketra ao an-toerana “ fa tsy nandefa olona nanatanteraka izany izy ireo. Nandray fepetra izahay nampiantso ireo ben’ny Tanàna tratra antso rehetra mba ho mailo sy hanao vela-pandrika, raha misy olona mampiahiahy mitaky hetra eny ifotony.

Nitohy ny asa fisolokiana

Taorian’ny fiantsoana ireo ben’ny Tanàna rehetra izay tratra antso teo anivon’ny distrikan’Ambohidratrimo, mbola naharay fitarainana indray, Andrianambenana Velomihoatra Painchard lehiben’ny foiben-ketra ao Ambohidratrimo, ny 31 janoary teo. Nambarany fa “mitovy tsy misy valaka tamin’ireo efa voasoloky ny fomba fanatontosan’izy ireo ny asa fisolokiana tanterahiny. Mody mampiseho badge, misava taratasy, mitaky vola ary manome rosia amin’ireo olona voasolokiny”. Ny fepetra voalohany noraisina, araka ny fanazavana, ny fiantsoana ireo ben’ny Tanàna izay tratra antso.

Nanao ny asa fisolokiana toy ny fanaony ihany ireo olona ireo ka anisan’ny lasibatra tamin’izany ny mpivarotra enta-madinika tao amin’ny fokontany Ankazo Andriampananina antsoina hoe Rakotondrazafy Rémi, izay nitakiany vola aman’hetsiny, saingy ny 40.000 ariary no lasan’izy ireo. Nambaran-dRakotoarimanana Edmond sefo fokontany ao an-toerana fa saika hanao tampody fohy haka ireo vola ambiny izy ireo no tratran’ny vela-pandriky ny fokonolona ka tsy afa-niala intsony na dia nitondra môtô aza. Efa natolotry ny fokonolona ao amin’ny borigadin’ny Zandarimaria ao Ambohidratrimo ireto mpisoloky, ary efa an-dalana ny fanaovana famotorana azy ireo.

An-tapitrisany no very

Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana, efa nanomboka ny 2015 no nisian’izao asa fisolokiana avo lenta izao. Lasibatra hatrany ireo toeram-pivarotana any ambanivohitra ato anatin’ity distrikan’Ambohidratrimo ity. Aman-tapitrisany maro no efa azon’ireo mpisoloky raha mahatratra toeram-pivarotana roa na telo isan’andro izy ireo, nanomboka ny 2015 no ho mankaty. Fatiantoka ho an’ny kitapom-bolam-panjakana izany no fanetriben’ny firenena.

Pierre M.