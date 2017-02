FANAPARAM-PAHEFANA : Milaza ny handroaka mpianatra ny Proviseur ny LTP Ambohidratrimo

Niakatra fitsarana teny Anosy, ny alarobia teo, ny raharaha nahavaky ny Lycée Technique Professionnel Ambohidratrimo, ny volana novambra teo. Lehilahy mpianatra iray ao amin’ny taona fahatelo no voarohirohy tamin’izao fahavakisan’ity LTP ity izao. Tonga nanotrona ity mpianatra voarohirohy ity ireo namany mpiara-mianatra taminy ka tsy nahafaly ny Proviseur. Araka ny loharanom-baovao, milaza ny handroaka ireo mpianatra tonga nanotrona ny namany teny amin’ny Fitsarana ilay Proviseur. Tokony ho niakatra fitsarana tamin’ny heriny alatsinainy ny raharaha, saingy nahemotra ny alarobia teo. Raha ny lalàna mifehy ny sekoly tahaka izao, tsy azo atao ny mandroaka mpianatra eny anelanelam-potoana, indrindra raha hiatrika fanadinana ilay mpianatra. Karazany fanaparam-pahefana no hanasokajian’ireo mpianatra ity tranga hiseho anio ity, raha ny voalazan’ny loharanom-baovao.

Misy tsy mazava

Raha iverenana ny tantara, nisy namaky ity sekoly LTP eo Ambohidratrimo ity, ny volana novambra, ka ity mpianatra ity no voasaringotra amin’izao raharaha izao. Vola mitentina 1.200.000 ariary no voalaza fa very tamin’io fotoana io, raha ny tatitra nalefa teny amin’ny Zandarimaria. Araka ny fantatra anefa, vola mitentina 14 tapitrisa ariary latsaka kely no very tao amin’io sekoly io. Ny mahagaga amin’izao raharaha izao, andro alina no nahavaky ny sekoly ary misy mpiambina ao toerana. Hatramin’izao anefa, mbola manohy ny asany ara-dalàna ity mpiambina ny sekoly ity. Fanampin’izay, nolazaina fa efa simba ilay vatamafihidy, saingy mbola nametrahana vola ihany. Raha ny lalàna mifehy ny sekolim-panjakana tahaka izao, tsy azo atao ny mametraka vola mihoatra ny 50.000 ariary eo anivon’ny sekoly. Voalazan’ny loharanom-baovao fa « vidina tee shirt miampy ireo « droit », « frais généraux » sy ny maro hafa io vola io. Ho an’ny vidina tee shirt, tsy andrasan’ny Ingahy Proviseur mihitsy ny mpianatra izay tsy mahavidy azy io ary alefany mody mihitsy ». Andrasana, araka izany, raha hanapa-kevitra ny handroaka ireto mpianatra ireto ihany ity Proviseur ity na hihemotra amin’ny fanapahan-keviny.

Ny Fanoratana