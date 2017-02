ESCROQUERIE A GRANDE ECHELLE : Deux faux agents fiscaux arrêtés

Du côté d’Ambohidratrimo, une importante affaire d’escroquerie a été révélée au grand jour grâce à une série de plaintes déposées par les victimes. Deux individus font aujourd’hui l’objet d’une enquête auprès de la gendarmerie pour faux et usage de faux et racket. Le 31 janvier dernier, le centre fiscal à Ambohidratrimo a reçu une plainte concernant l’existence d’individus qui se disent être des contrôleurs d’impôt. Il en était de même dans la Commune d’Anosiala. Après vérification des responsables, il s’agirait de faux agents fiscaux. Aussitôt, les autorités fiscales à Ambohidratrimo se sont ralliées au Fokontany d’Ankazo Andriapenenana, dans la Commune de Mahitsy pour tendre un piège aux escrocs. Leur mode opératoire relève d’une escroquerie typique en milieu rural. Les pseudo-agents présentent des faux badges à leur victime dont la plupart sont des paysans, des petits commerçants et producteurs. Ils leur demandent si leur exercice fiscal est à jour et régulier. Ne sachant quoi répondre, les victimes cèdent au chantage et aux diverses menaces. Pour cette fois-ci, les fraudeurs étaient loin de se douter du piège mis en place. Vendredi, ils devaient récupérer une somme de 1 million d’ariary après avoir reçu une avance en guise d’appât. Une fois identifiés, les deux imposteurs étaient remis à la gendarmerie à Ambohidratrimo. «Ils se déplacent en moto et ciblent les zones reculées. Avec les faux badges, ils menacent leurs victimes d’une amende de 200 000 à 300 000 ariary pour retard sur le règlement fiscal», rapporte Rakotondrazafy Rémi, le chef Fokontany d’Ankazo Andriapenenana.

Deux années à escroquer

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie locale, ces deux individus auraient escroqué depuis 2015. On imagine d’ici le nombre de leur victime et surtout le total des sommes soutirées jusqu’ici. Des racketteurs qui réclament au minimum 200 000 ariary à chaque intervention. «En cas de descente, nous avons mis le fiscal de proximité. Les consignes sont claires, en aucun cas, nos agents ne peuvent effectuer un recouvrement sur le marché. Ils s’assurent seulement que tous les papiers sont en règle. S’il y a une irrégularité, les personnes contrôlées sont convoquées au centre fiscal le plus proche», précise Andrianambenana Velomihoatra, le responsable du centre fiscal à Ambohidratrimo. Au-delà de la gravité de cette escroquerie à grande échelle, la population rurale manque d’informations et de sensibilisation en matière fiscale. En effet, les victimes de ces escrocs, ne savent pas les procédures à suivre pour s’acquitter de leurs impôts et se laissent facilement arnaquer. De plus, bon nombre de contribuables, dans les Communes éloignées, sont réticents à régulariser leurs impôts, ce qui ouvre la voie à toutes les arnaques et autres abus. De ce fait, le système de recouvrement fiscal en milieu rural connaît des défaillances. Enfin, vu la conjoncture actuelle, il est déplorable de voir des Malgaches abuser de leurs semblables. Pour des paysans et agriculteurs déjà accablés par l’insécurité et le risque d’une mauvaise récolte, 200 000 ariary représentent une somme conséquente. Un dénommé Daniel, soupçonné d’être le cerveau de ce réseau d’escroquerie est activement recherché par les forces de l’ordre. L’enquête poursuit son cours.

La Rédaction