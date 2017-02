EDITO : Dr Jekyll ou Mr…Hery, il doit choisir !

A entendre le Président de la République dans son discours à Alakamisy Itenina, lors de son discours de précampagne électorale dans cette région de la Haute Matsiatra, on peut croire qu’il existe deux Hery Rajaonarimampianina, un Dr Jekyll et un Mr. Hyde.

Ainsi, il semble qu’il existe en lui un Mr Hyde, le malveillant qui autorise tous les abus, notamment ceux perpétrés par sa famille et son entourage, et l’autre, un Dr Jekyll qui incite au sens de la responsabilité lequel, selon lui, doit « présider le comportement quotidien et le travail de tout un chacun »

C’est cette double personnalité qui est la cause de toutes ces attaques et ces critiques à son endroit. En effet, il ne peut nier que sa permissivité envers ses proches est à l’origine de divers abus, entre autres, ces spoliations de terres un peu partout dans tout le territoire national, ces passe-droits au niveau des Douanes et ces interventions au niveau des forces de l’ordre et au sein des instances judiciaires, sans parler de ces rackets à tous les niveaux et dans presque tous les secteurs d’activité susceptibles de générer de l’argent.

Le Dr Jekyll aura beau faire appel au sens de la responsabilité de tout un chacun, il ne peut que prêcher dans le désert tant que ce n’est pas lui-même qui en fasse preuve en premier en étouffant, voire en éliminant Mr Hyde.

Ainsi, si Hery Rajaonarimampianina veut être écouté, il devra d’abord faire un grand ménage. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on, ce ménage devra débuter au sein de sa famille pour continuer au sein de l’entourage présidentiel constitué de ces nombreux conseillers spéciaux qui ne font que rivaliser de rapacité. Si cela était, il est sûr et certain que plus personne parmi l’équipe gouvernementale et parmi les autres membres des différentes institutions n’osera continuer leur pratique actuelle qui consiste à faire passer ses propres intérêts avant l’intérêt général.

En somme, il est temps pour le Président malgache de mettre fin à cette ambivalence où le Dr Jekyll coexiste avec un Mr Hyde, son alter ego malfaisant, car assurément une personne dotée d’une telle double personnalité ne pourra jamais inspirer la confiance.

N. Randria.