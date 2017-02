Coupe de la CAF : Elgeco Plus concède le nul

L’Elgeco Plus et le Supersport United Fc de l’Afrique du Sud se sont séparés sur un score nul et vierge, hier, à la grande déception du public venu en liesse au stade de Mahamasina. Pourtant, les attaquants d’Elgeco Plus ont donné le tout pour le tout pour se mettre à l’abri aussi bien à la première qu’à la seconde période.

Les Sud-Africains ont frappé les premiers grâce à un puissant tir de Furman qui a sollicité le talent de Ando pour protéger sa cage. Au tour d’Elgeco Plus de riposter avec trois tirs foudroyants de Blaise dans les 30 m qui ont été malheureusement stoppés net par le gardien de but adverse, Peters. Ce dernier et sa troupe auraient pu ouvrir la marque au début de la seconde période sans la brillante intervention de Ando.

Le coach d’Elgeco Plus, Menakely, a procédé à trois remplacements pour dénouer le problème en faisant entrer Ndranto, Zino et Kilany. La magie a manifestement opéré et les attaques ont multiplié du côté des Malgaches. L’un des meilleurs attaquants d’Elgeco Plus, Bela, n’a pas attendu longtemps mais le tir est passé au dessus de la barre transversale.

La série a continué avec Bela et Bila qui ont manqué l’immanquable juste avant le coup de sifflet final. Il serait difficile de décrocher le seul point gagnant à l’extérieur vu le niveau de la compétition. Quoi qu’il en soit, Ando a été à la hauteur des attentes de son équipe. Notons que le gardien de but titulaire, Eddit Bastia, a écopé d’un carton rouge lors de son dernier match de CAF en 2015 et a donc été suspendu lors du match d’hier et rejoindra son équipe pendant le match retour, le 19 février, à Johannesburg.

Rojo N.