ASSASSINAT DE RATSIMANDRAVA : Le « pourquoi » demeure sans réponse

La quarante deuxième anniversaire de l’assassinat du colonel Ratsimandrava, promu Général à titre posthume, a été commémorée samedi dernier.

Comme à l’accoutumée, une cérémonie militaire en mémoire du colonel Ratsimandrava, ayant vu la présence des barons des forces de l’ordre, a été organisée. Des dépôts de gerbes sur la place de l’attentat à Ambohijatovo ont été également au menu. Néanmoins, diverses questions restent à élucider. Qui a donc tué le colonel Ratsimandrava ? Une question qui risque de n’avoir jamais de réponse. En effet, les soupçons s’étaient toujours tournés vers l’ex- président de la République, l’amiral Didier Ratsiraka, qui, pour certains analystes, pourrait avoir eu d’intérêts à cet assassinat. Celui-ci ayant été en lice avec le feu Ratsimandrava lorsque le Général Ramanantsoa voulait transmettre le pouvoir. Cependant, ce dernier a toujours nié ces accusations. Pas plus tard que l’année dernière, cet ex- chef d’Etat a pointé du doigt le feu Général Andriamahazo. Une déclaration qui a été vite démentie par le Général Désiré Ramakavelo, directeur de cabinet du feu Ratsimandrava, au grade de capitaine à l’époque, lorsqu’il était interviewé par les journalistes. Selon ce dernier, accuser le Général Andriamahazo est insensé. Le Général Richard Andriamaholison, quant à lui, a parlé de groupe de civils et des militaires qui auraient des intérêts à la mort du colonel. Selon ses dires, le défunt, ministre de l’Intérieur du gouvernement Ramanantsoa, est connu pour son audace en pointant du doigt certains ministres comme étant les principaux facteurs de blocage au développement du pays.

Indifférence ou autres raisons

Tout compte fait, le réexamen du dossier permet d’élucider cette affaire. A défaut, les mauvaises langues, en affirmant que Ratsimandrava était mort pour rien, ont raison.

Cependant, force est de constater que, presque tous les régimes successifs n’ont daigné remettre sur le tapis l’affaire en question. Le régime Rajaonarimampianina, lui aussi, n’échappe pas à la règle. S’agit-il d’une indifférence ou existe-t-il d’autres raisons qui expliquent l’inertie des dirigeants qui se sont succédé jusqu’ici. En effet, il serait intéressant de savoir pourquoi on l’a tué ? Par ailleurs, il est regrettable de penser que la cérémonie de commémoration comme l’événement de 1947 semble être une simple formalité. En effet, l’absence de volonté politique des dirigeants successifs à mettre au clair cette affaire est flagrante. En outre, tout le monde a su que Ratsimandrava a prôné le modèle de développement qui part de la base qu’est le fokontany. Là, on peut parler d’une « décentralisation effective », garant d’un développement durable et non de la « décentralisation fictive » du temps du régime Ravalomanana ou du pouvoir actuel.

J.Raharisoa