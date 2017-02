Antanimena : «Le complexe» ouvre ses portes

Un nouveau concept arrive dans le secteur de la restauration à Madagascar. Le restaurant «Le complexe», sis à Antanimena, a été inauguré officiellement, le 11 février dernier, quoiqu’il ait déjà démarré il y a un mois. Le restaurant propose trois cartes de choix à ses clients, notamment une carte asiatique, une carte pour la cuisine française et une autre pour ceux qui veulent manger rapidement.

Deux acteurs expérimentés dans la restauration et l’événementiel à Madagascar se sont associés dans ce projet ambitieux. Il s’agit des deux Français Jean-Marc Bouchet et Régis Guillet. «Le concept du complexe marche très bien en Europe depuis maintenant quelques années. On estime que cela peut très bien marcher à Madagascar également. Le but n’est pas d’ouvrir un simple restaurant mais d’y apporter une ambiance en plus», a avancé Régis Guillet. Celui-ci de poursuivre que «La fréquentation a été satisfaisante durant le premier mois d’ouverture du restaurant».

Par ailleurs, une équipe de douze cuisiniers s’occupe des plats proposés dans les trois cartes. Ces derniers ont suivi une formation de deux semaines avant l’ouverture du restaurant. A ce propos, le chef Marco Rajaofera a avancé que «Seulement trois à quatre cuisiniers ont été formés sur la base. Le reste de l’équipe est constitué de professionnels expérimentés dans ce domaine».

Riana R.