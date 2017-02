Ambato Boeny : quelques projets routiers en cours

L’Etat, par le biais du ministère des Travaux publics, procède actuellement à la réhabilitation de quelques infrastructures routières dans le district d’Ambato-Boeny. Eric Razafimandimby, ministre des Travaux publics, a effectué une descente sur les lieux, la semaine dernière, pour constater de visu l’avancée des travaux.

Le tronçon de route reliant Andranofasika à la commune d’Ambato Boeny, un radier d’ouverture et la route qui mène vers l’hôpital d’Androva dans la ville de Mahajanga font partie des projets d’entretien routier sur l’axe RN4, mise à part la construction du nouveau pont de Kamoro. Ainsi, les travaux de réhabilitation de la portion de route reliant Andranofasika à Ambato Boeny de 34 km ont été lancés récemment. Eric Razafimandimby, le «coach» des régions Boeny, Betsiboka et Sofia, a déjà annoncé la disponibilité du budget pour la réhabilitation de quelques réseaux impraticables dans le district lors d’une descente effectuée en octobre dernier. Deux bacs ont également été remis aux districts d’Andranofasika et Ambato Ambarimay pour desservir les deux localités durant la saison de pluies.

Faciliter l’accès

Par ailleurs, le radier avec une ouverture à 30 km du district d’Ambato Boeny a également été réhabilité. De nouveau accessible à tous les usagers, le pont a été restauré dans l’objectif de faciliter l’accès et l’acheminement des produits dans cette localité à forts potentiels agricoles. Ambato Boeny est en effet parmi les importantes zones productrices de riz et de grains secs. La culture de ces produits fait partie des principales sources des habitants dans le district.

«La construction de ce pont et de la portion de route à Andranofasika fait partie des projets présidentiels», a avancé le ministre Eric Razafimandimby à ce propos.

Riana R.