PREMIERE DAME ET SES ACTIONS SOCIALES : Encore une autre diversion

La stratégie de diversion devient monnaie courante durant ce régime surtout, au moment où le risque d’éclatement de divers foyers de tension est à craindre.

Hier, 6000 individus issus des familles vulnérables ont bénéficié d’un pack de denrées alimentaires de la part de la Première dame, Voahangy Rajaonarimampianina à Ankorondrano. Les dons étaient composés des centaines de sacs de riz, d’une centaine de sacs d’haricot ainsi que d’une cinquantaine de cartons de savon. Une remise de dons qui marque la présentation de vœux à la population, d’après les explications. Or, toutes les familles ou autres entités ont presque effectué leur présentation de vœux au mois de janvier. En fait, l’objectif est une toute autre chose.

Conjoncture socio-économique

En fait, le régime ne cesse de jouer à la diversion à travers les actions de la Première dame face à la conjoncture socio-économique actuelle. D’un autre côté, la population est asphyxiée par la hausse générale des prix et est obligée de subir des coupures intempestives d’électricité. La création de foyers de tension dans tous les quartiers est à craindre aussi bien dans la capitale que dans les communes environnantes. La grogne de la population monte également et l’idée d’une manifestation contre le délestage est de plus en plus évoquée. Toujours dans la capitale et ses environs ainsi que dans d’autres régions, beaucoup haussent le ton face à l’insécurité grandissante. La manifestation des habitants de Bemasoandro Itaosy, ayant ras- le- bol du délestage risque, ainsi, de n’être que le début d’une explosion sociale. Là, le régime a besoin d’intervenir à travers le cabinet de la Première dame. Par ailleurs, l’épouse du numéro un du pays a dénoncé la « spéculation » faite par les opérateurs qui sont à l’origine de la flambée du prix du riz sur le marché.

J.Raharisoa