FANAMPARAM-PAHEFANA SY KOLIKOLY ATAON’NY MPITONDRA : Mihetsika mafy ny any Romania, miaritra fotsiny ny eto amintsika

Mihalalina ny fahantrana, mihamafy sady matetika ny fahatapahan-jiro isan’andro, eny mandritra ny taona mihitsy. Tsy mitsaha-misondrotra ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fanodinkodinam-bolam-bahoaka, mahazo laka tanteraka ny kolikoly, manjaka ny tsimatimanota. Miharatsy andro aman’alina ny fiainan’ny mponina. Manaiky ny zava-misy fotsiny ny rehetra manoloana ny fiainana efa mihamafy sy mihasarotra andro aman’alina izao…

Tsy faly noho ny fisian’ny delestazy lavareny ny mpianatra eny Vontovorona, tamin’ity herinandro ity, ka niteraka fihetsiketsehana, nanaraka azy ny mponina eny Bemasoandro Itaosy. Nanao randran-tarihiny koa ny teny Ambohipo sy ny teny Ambolokandrina, saingy tsy maharitra ela fa vetivety dia rava. Ny tsy fahaiza-mitantan’ireo mpitondra sy ny fitavozavozany no miteraka olana maro samihafa eto amin’ny firenena. Fameriverezana ny fanarian-dia ny saim-bahoaka fotsiny no tena imasoan’izy ireo fa ny tena fahoriam-bahoaka, hadino tanteraka. Any amin’ny firenen-kafa, mampitroatra ny mponina iray manontolo ny tsy fanarahan-dalàna tahaka ny resaka kolikoly.

Governemanta mpangalatra

Efa ho herinandro izay, vahoaka sesehena tany Romania no nihetsika mangataka ny fametraham-pialan’ny governemanta. Governemanta izay teraka tao anatin’ny Parti social-démocrate (PSD), saingy nisehoana tsy fetezan-javatra maro samihafa. Raha ny fizotran’ny fihetsiketsehana, manentana ny fisian’ny famoahan-dalàna hanamelohana ireo tsy manara-dalàna indrindra amin’ny resaka kolikoly. Raha zohina lalina, ny famoahana rijan-teny, fa ireo izay manao fanaparam-pahefana dia ampidirina am-ponja, indrindra raha mahatonga loza mihoatra ny 44.000 euros. Ny heloka ihany koa, azo faranana mihoatra ny enim-bolana arakaraka ny fandikan-dalàna notanterahina.

Raha ny marina, ny vahoaka any Romania mahita amin’ny alalan’ny izany lalàna izany ny fomba, ialokalofan’ny filoha any an-toerana, mpitarika eo anivon’ny antoko PSD, izay eo amin’ny fitondrana. Araka ny fantatra, nijoro teo anoloan’ny fitsarana, ny talata teo, ity filoham-pirenena ity, mba hamaly ireo fiampangana isan-karazany. Ny mpampanoa lalàna namoaka fa tombanana eo amin’ny 24000 euros ny trangam-pahavoazana tamin’ireo fiampangana nanjo ity filoha ity. Tsy faly noho izany ny mponina noho ny fisiana mizana tsindrin’ila teo anivon’ny Fitsarana. Na teo aza ny fametraham-pialan’ny minisitry ny Fitsarana vokatry ny resaka didim-panjakana iny, mbola nanafintohina ny vahoaka ny fihetsiky ny governemanta nanaiky ilay didim-panjakana sadasada. Vokany, mangataka ny fametraham-pialan’ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana, izay mitotaly any amin’ny 200 000 any.

Eken’ny fanjakana ny fanorana

Miseholany any amin’ity firenena romanianina ity ny faneken’ny fanjakana ny fanorana amin’ny endriny maro samihafa. Ahitana izany avokoa na eny amin’ny toeram-pianarana na eny amin’ny fikarakarana taratasy tsotra eny anivon’ireny biraom-panjakana. Mitombo hatrany ny fanararaotam-pahefana, izay tsy azo laizina any amin’ity firenena ity. Na maro aza ireo nidina an-dalambe mangataka ny fametraham-pialan’ny governemanta, tsy nilefitra mihitsy ny Praiminisitra, hatramin’ny omaly.

Nihetsika koa ny ao Kaomoro manohitra ny resaka delestazy

Mifanindran-dalana amin’izany rehetra izany, notaterin’ny RFI Africa fa nanatanteraka fihetsiketsehana koa ny vahoaka kaomorianina manoloana ny delestazy miseho any an-toerana. Naneho ny tsy fahafaliany izy ireo, saingy isika Malagasy kosa, miaritra ny mafy tsy sahy maneho ny tsy fankasitrahana izay fisiana delestazy lavareny miseho eto amintsika izay. Araka ny fantatra, ny alatsinainy teo, nivondrona ireo sendikà sy fikambanana maro samihafa ao amin’ity Nosy rahavavy ity niantso fitokonana faobe, izay antsoina hoe « Nosy maty » ao amin’ny Nosy ny Grande Comore. Fihetsiketsehana izay manambara fa feno ny kapoaka eo amin’ireo fahatapahan’ny jiro sy ny rano. Mitovy tsy misy valaka amin’ny olan’ny Jirama ihany koa ny azy ireo, ny fisian’ny trosa misavovona, izay anisan’ny olana fahita matetika amin’itony orinasam-panjakana itony. Tafiditra ao ny olana amin’ny resaka famatsiana gazoala, izay mahatonga izao trosa mihoa-pampana. Ho an’i Madagasikara, na efa lavareny aza ny fitrangan’ny delestazy, miotrika anaty fotsiny fa tsy sahy maneho ny hatezerany amin’ireo tsy fetezan-javatra tanterahin’ny mpitondra. Na efa hita izao aza, fa mitondra ny firenena ho any an-kady ny raharaha, dia tsy sahy mitroatra. Ny mpitondra kosa, etsy ankilany izay, tsy ahitam-bahaolana matotra fa mijanona amin’ny kitsapatsapa sy fampiasan-kery amin’ireo herim-pamoretana eo ambany fahefany. Tafiditra ao ny resaka delestazy sy ny fitsaram-bahoaka efa mihanaka etsy sy eroa…