EDITO : Sans peur mais pas sans reproche !

Voilà presque une semaine que nous avons dénoncé dans nos colonnes une aberration dans le mode de fonctionnement de l’armée, plus précisément de la gendarmerie, sans qu’aucune mesure concrète n’ait été prise par le commandement de cette grande institution. Pire, il n’a été constaté aucune réaction de la part de la hiérarchie militaire, comme si tout s’était déroulé normalement. Pour rappel, nous avions révélé dans notre parution de lundi dernier qu’un officier, un colonel, a bénéficié d’une promotion, désigné pour être à la tête de la CIRGN d’Antsiranana pour être ensuite promu Général alors qu’il est sous le coup d’une condamnation du tribunal dans une affaire de bois de rose.

Jusqu’à ce jour, seul l’avocat de cet officier a fait montre d’un début de réaction en ayant voulu apporter des précisions au niveau de la presse. Néanmoins, cette tentative est restée sans suite car le point de presse a été annulé au dernier moment. Quant aux autres, c’est le silence total. Le secrétariat d’Etat à la gendarmerie (SEG) ne pipe mot. Pourtant, ce département est le premier concerné car c’est sans nul doute celui qui avait nommé ce colonel pour diriger la CIRGN d’Antsiranana et qui l’avait également proposé pour être parmi les bénéficiaires de la dernière « pluie d’étoiles » décrétée par la Présidence de la République.

Les responsables au sein de la Présidence, eux non plus, ne sont pas exempts de tout reproche dans cette aberration. Certes le Président lui-même pourrait, pour une fois, en être déchargé car nous pensons que dans un fonctionnement normal, il devrait y avoir d’autres personnes et d’autres services qui mâchent son boulot et sa seule tâche devrait se cantonner à apposer sa signature au bas du décret. Mais les autres, probablement le secrétaire général de la présidence (SGP), ont indéniablement bâclé leur travail en n’ayant pas procédé à un minimum de contrôle.

Quoi qu’il en soit, le fait est là car du SEG à la Présidence en passant par le SGP, tout le monde se trouve éclaboussé par cette décision aberrante. Sous d’autres cieux, des têtes seraient déjà tombés, mais à Madagascar, tous mouillés qu’ils sont, les responsables n’ont aucune crainte de simples éclaboussures.

N. Randria