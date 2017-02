ANTOKO HVM : Manilika an-kolaka ny mpifaninana aminy amin’ny 2018

Niseho mivanta ny hakanosan’ny antokon’ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao nandritra ny fanehoan-kevitra nataon’ny filohan’ity antoko ity Rakotovao Rivo, tany Fianarantsoa nandritra ny fitsidihina notanterahiny tany Alakamisy Itenina, omaly.

Naneho ny heviny manoloana ny fanambaran’ny masoivohon’ny vondrona eraopeanina, Benito Sanchez, eto amintsika izay nilaza fa « fifidianana demokratika ka tsy misy fanilikilihana kandida no tokony ho tanterahina eto Madagasikara » ny minisitra misahana ny fambolena sy ny fiompiana, Rakotovao Rivo. Tsy nanaiky velively izany tsy misy fanilihana izany ity filohan’ny HVM ity tao anatin’ny fanehoan-keviny ka nilazany fa « raha tsiahivina ny tantara dia nisy heloka vita teto amin’ity firenena ity. Ho fafana ve izany heloka izany? Anjaran’izy ireo no mamaly izany fanontaniana izany. Ireo izay tsy nanao heloka sy tsy manana raharaham-pitsarana no tokony handray anjara amin’ireo fifidianana rehetra ho tanterahina rehetra eto amintsika ».

Na tsy mivantana aza, dia miseho fa matahotra ity antokon’ny fitondrana ity amin’ny fiatrehana ny fifidianana ho avy manaraka eo. Izy ireo anefa raha ny zava-mitranga amin’izao dia efa maro ireo fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana ataony.

Mivadi-dela

Raha ny zavatra nolazain’ity minisitra ity vao tsy ela akory izay, tamin’ny fanateram-boninkazo ho fahatsiarovana ny 7 febroary dia miova tanteraka mihitsy ny fanambaran’ity minisitra ity. « Tsy hametraka fanontaniana intsony hoe iza no naninona sy ny hoe fa naninona no tonga tamin’izany fa ny irariana dia ny tsy hisy intsony ny maty sy ny maratra noho ny hevitra tsy mitovy », hoy ny nambarany tamin’izay.

Araka izany, mipoitra amin’izao ny maha-kanosa ity fitondrana ity ka manao izay hevitra rehetra hanilihana izay mpifaninana aminy amin’izay ho fifidianana ho avy rehetra. Na tiany na tsy tiany, tsindrim-paingotra ho an’ireo filoha teo aloha, izay nilaza fa hilatsaka ho fidiana, ity fanambaran’ny minisitra Rakotovao Rivo tany Fianarantsoa ity.

HR