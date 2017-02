ABUS ET CORRUPTION DES DIRIGEANTS : Mobilisation record en Roumanie, la résignation chez nous

Paupérisation, coupures d’électricité « fréquentes et durables » chaque jour depuis des années, inflation galopante, détournement de deniers publics, corruption généralisée, impunité pour la classe dirigeante. Ce sont entre autres les maux qui gangrènent le pays. La population malgache semble pourtant tout accepter et n’a aucune réaction face à tout cela, subissant et endurant chaque jour des souffrances et la misère.

Certes, il commence à y avoir quelques réactions, notamment ces mouvements de refus du délestage dont les étudiants de Vontovorona ont été les précurseurs, suivis par les habitants de Bemasoandro Itaosy puis par ceux d’Ambohipo et d’Ambolokandrina, mais ce ne sont que des mouvements sporadiques et dispersés.

Une politique de gouvernement où leurs dirigeants traînent de nombreuses casseroles, cela ne semble émouvoir la population outre mesure. Les dénonciations et les révélations sur les méfaits des responsables étatiques et de leurs proches n’attirent l’attention de l’opinion que le temps où elles paraissent à la Une des journaux. Elles tombent ensuite dans l’oubli.

Ailleurs pourtant, un simple décret qui vise l’assouplissement de la loi contre la corruption soulève toute une population.

« Gouvernement de voleurs »

Ainsi, depuis une semaine, des centaines de milliers de Roumains se mobilisent et exigent la démission du gouvernement. Un gouvernement issu du Parti social-démocrate (PSD) qui a été mis en place il y a à peine un mois. A l’origine de cette mobilisation, un décret d’urgence qui dépénalise plusieurs infractions relatives à la corruption.

Selon les précisions, le texte rend ainsi l’abus de pouvoir passible de peine de prison uniquement s’il provoque un préjudice supérieur à 44 000 euros. Il stipule aussi que l’infraction ne peut être dénoncée plus de six mois après la commission des faits.

En fait, les Roumains voient à travers cette loi une manière d’épargner une condamnation au président du PSD, le parti au pouvoir. En effet, ce haut responsable a comparu, depuis mardi dernier, devant le tribunal pour y répondre aux diverses accusations dont la principale est relative à des emplois fictifs. Les procureurs ont estimé le préjudice subi à 24 000 euros.

La population s’est donc soulevée face à ce favoritisme flagrant. Malgré la démission du ministre de la Justice à l’origine du décret et bien que le gouvernement se soit rétracté en abrogeant samedi dernier le décret incriminé, la mobilisation continue pour, cette fois-ci, réclamer la démission du gouvernement. « Un gouvernement de voleurs », scandent les 200 000 manifestants.

Un racket institutionnalisé

En effet, les Roumains racontent qu’ils doivent se plier chaque jour à un racket institutionnalisé, «qu’il s’agisse d’obtenir une place à l’école ou un simple papier administratif. Sans compter ces investissements inutiles, uniquement destinés à enrichir une petite oligarchie qui abuse du clientélisme dans les provinces moins développées, et parvient toujours à se faire réélire ».

Jusqu’à hier, le gouvernement refuse de céder et le premier ministre ne veut toujours pas démissionner malgré la pression de la rue.

N.Randria

Les Comoriens se mobilisent contre les délestages

Parallèlement à cela, RFI Afrique rapporte dans une dépêche une forte mobilisation des Comoriens face aux délestages qui touchent aussi l’île sœur. Contrairement à la résignation et à la passivité des Malgaches, les habitants font savoir ouvertement leur mécontentement. En effet, ce lundi, un regroupement syndical et autres associations ont appelé à une grève générale baptisée «île morte» sur l’île de la Grande Comore. Un mouvement en signe de ras-le-bol contre les coupures fréquentes en eau et en électricité. Même cas de figure que la Jirama, la compagnie d’eau et d’électricité de la Grande Comore cumule les dettes. Les responsables au sein de cette compagnie se refusent de communiquer le montant exact de cette dette. Une somme qui atteindrait les centaines de milliers d’euros. En contrat avec la société nationale d’hydrocarbures, la compagnie d’eau et d’électricité comorienne est privée de carburant tant que tout ou une partie de cette dette n’aura pas été honorée.

Ce qu’il faut souligner c’est le ralliement de tous devant le désagrément causé par les délestages. Le mouvement appelé Mwendje na Madji (eau et électricité) bénéficie du soutien de la fédération comorienne des consommateurs, du syndicat des chauffeurs et des taxis-brousse. Les boutiques de quartiers et les supermarchés ont aussi répondu à l’appel en fermant leur enseigne la matinée du lundi. Ce n’est pas la première fois que les Comoriens se sont exprimés, la dernière mobilisation date de 30 octobre 2014, mais la situation ne s’est guère améliorée depuis. Et même topo qu’à Madagascar, le pouvoir répond aux attentes du peuple par l’usage de la force. Au lieu de s’atteler à trouver des solutions, l’Etat fait appel aux forces de l’ordre pour arrêter les leaders de la manifestation. «Le président de la fédération comorienne des consommateurs et ancien président de l’Assemblée nationale, Mohamed Saïd Mchangama, avait même été arrêté dès dimanche soir pour « incitation à la haine», pouvait-on lire sur RFI Afrique. Cependant, malgré les intimidations, le peuple comorien prend son courage à deux mains et fait preuve de solidarité pour refuser de souffrir en silence.