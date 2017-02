Toamasina : nouvelles règlementations pour les motos

La Commune urbaine de Toamasina vient de publier des dispositions particulières sur la mise en circulation des motos dans la circonscription. La population s’attend à une réduction des vols de motos dans cette ville par l’exécution de cette décision.

Désormais, les motos circulant à Toamasina doivent être munies respectivement d’une plaque d’immatriculation et d’une nouvelle carte grise, selon une décision de Toamasina. Les engins de moins de 49cc sont concernés en priorité par la nouvelle mesure. Leurs propriétaires disposent d’un délai étalé jusqu’au 31 mars prochain pour changer leur vignette en carte grise et se procurer un numéro d’immatriculation. Les concernés rechignent pourtant à s’exécuter à cause de la hausse des taxes puisque la carte grise et le numéro d’immatriculation s’acquièrent à 15.000 ariary contre les 3.000 ariary de la vignette. D’ailleurs, la lourdeur de la procédure n’incite point les usagers à obtempérer car ils doivent se soumettre à la contre- visite de la voirie pour vérifier la conformité du numéro du moteur à la carte grise, en plus du contrôle des accessoires et nécessaires sur la moto. La majorité des motards et scootéristes de Toamasina avouent ne pas être informés de ces nouvelles dispositions par suite d’une lacune dans le système de communication de la Commune urbaine de Toamasina.

Les usagers ne contestent pas les nouvelles décisions de la commune mais exigent plus de célérité dans la lutte contre la recrudescence des vols de motos résultant de l’utilisation de ces procédés.

Manou