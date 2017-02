Pétanque : les Malgaches à l’affiche à Tours

Loin d’un effet d’annonce, Madagascar participera bel et bien au prestigieux évènement boulistique, organisé par la chaîne L’Equipe, du 7 au 11 mars prochain, au boulodrome de Tours. Le plateau des joueurs et joueuses en lice pour le Trophée L’Equipe a notamment été présenté hier. Dans le tableau féminin, trois dames de fer de la discipline seront au premier plan. Il s’agit de Hasina Malalaharison, fanja Aubriot et Josepha Randriamiharisoa.

Du côté des hommes, les porte-fanions malgaches au 47e Championnat du monde qui a été remporté à domicile en décembre dernier. A défaut d’un quatrième joueur, on notera la présence de Christian Andrianiaina dit Nanou, Lova Rakotondrazafy et Herilantosoa Razafimahatratra. Force est de remarquer que c’ est un tournoi sur invitation et la délégation malgache sera coachée par le directeur technique national (DTN) de la fédération, Saminirina Razafindrakoto.

Rojo N.

Les représentants malgaches :

Dames : Hasina Malalaharison Miary, Fanja Aubriot, Josepha Randriamiandrisoa Holy, Vincent Saminirina Razafindrakoto (coach)

Hommes : Christian Andrianiaina, Lova Rakotondrazafy, Herilantosoa Razafimahatratra, Vincent Saminirina Razafindrakoto (coach)