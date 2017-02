Notaire : 20 stagiaires en formation

En collaboration avec les notariats malagasy et réunionnais dépêchés par l’Université de La Réunion, un renforcement des capacités est dispensée à 20 notaires stagiaires les 10 et 11 février. Les régimes matrimoniaux, les libéralités et la succession sont les principaux thèmes au programme

« Il est nécessaire pour le notaire de savoir la loi à appliquer et de connaître le régime légal vu les nombreuses infractions constatées dans le traitement des dossiers administratifs ces dernières années », a avancé le président de la chambre des notaires, Rija Razanadrakoto, lors d’une rencontre avec la presse à la maison du droit et des professions judiciaires à Anosy.

D’après ce responsable, de plus en plus de fausses déclarations, de faux cachets, de fausses cartes nationales d’identité (CNI) et de faux titres fonciers sont constatés lors du traitement des dossiers administratifs. Voilà pourquoi le renforcement des capacités des notaires est nécessaire

53 notaires sont répartis sur le territoire national. Pour dire qu’après une formation pointue, 20 autres rejoindront leur rang.

Riana R.