Madagascar il y a 100 ans : séance de l’Académie malgache (2)

Un autre membre fait remarquer que la loi de Baer n’est guère admise par les géologues actuels, car sa valeur absolue, donnée par le calcul, est très petite et ne saurait compenser la pesanteur. En réalité, le cours d’eau cherche toujours la ligne de plus grande pente et son effort sur les obstacles naturels qu’il rencontre est porté tantôt sur sa rive droite, tantôt sur sa rive gauche. Dans le cas des cours d’eau du nord-ouest de Madagascar, les rivières sont déviées vers le S.-E.-N.-O. par la rencontre après les grès liasiques assez friables des terrains jurassiques plus résistants. Les eaux longent les causses et ne les traversent qu’à la faveur d’une dépression du plateau. Quand les rivières débordent, elles ont naturellement tendance à aller où la gravité les pousse, c’est-à-dire vers l’ouest.

Carle présente une note du R. P. Colin sur le cyclone du 26 décembre. Ce très intéressant travail est destiné à être publié dans la Revue Agricole et Vétérinaire du mois de janvier.

Il présente également un plan en relief de Tananarive et environs dû à l’un des agents de son service, M. Pomiés. Cette planche est la première d’une série qui embrassera, en un grand plan de quatre mètres sur trois mètres, toute la région centrale de l’Imerina et permettra de se faire une idée exacte du relief si chaotique de cette région. Il s’agit là d’un travail considérable exécuté pour le compte de l’Académie malgache et destiné à figurer parmi les collections géologiques, où il constituera certainement une des principales curiosités .

Le P. Muthuon rend compte d’une excursion faite dans la région d’Ankazobe. Quand, venant du sud, on approche d’Ankazobe, divers traits de configuration physique du sol arrêtent le regard. Tout d’abord, c’est la situation de la petite ville, création du général Lyautey : ses maisons, noyées en quelque sorte dans un massif verdoyant d’eucalyptus, reposent presque à l’extrémité septentrionale d’une dépression, qui fut manifestement l’emplacement d’un lac.

