Internet by Telma : rétablissement de la connexion prévu ce jour

« Toute la connexion reviendra demain (ce jour : ndlr) dans la matinée pour tous nos clients ». C’est ce qu’a déclaré à la presse hier Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général de Telma devant la presse.

« Depuis 4 h ce matin, les travaux de jointage de la dernière partie se font et seront terminés comme prévu ce soir. Et à 23 h GMT, la remise à l’eau du câble commencera. Une opération qui prendra trois heures au maximum », a-t-il expliqué. Ainsi, dès ce week-end, tous les utilisateurs pourront de nouveau jouir pleinement de l’internet Très haut débit de Telma.

En effet, les équipes de Telma et de NOC Eassy ont franchi la dernière ligne droite des étapes de remise en service du câble sous-marin Eassy. D’un commun accord avec les experts, un nouveau câble de 22 km a été déroulé et joint à l’ensemble de l’installation contre les 25 km prévus mercredi dernier. Ceci en vue de dérouter le câble sur une autre route afin de prévenir une éventuelle rupture. Les dernières étapes de l’opération de jointage, la fermeture et le moulage du câble, sont achevées.

Une fois que les tests seront concluants, le câble réparé sera remis à l’eau. D’ autres tests de conformité seront entrepris par NOC Eassy et Telma Madagascar afin de s’assurer de la qualité de la réparation avant le rétablissement définitif de la liaison.

Ainsi, Patrick Pisal-Hamida a tenu à saluer encore une fois les équipes de Telma et de NOC Eassy qui ont travaillé jour et nuit pour remet-tre le câble en service. Aussi, il a tenu particulièrement à remercier les clients de leur fidélité, leur compréhension et leurs encouragements permanents.

Arh.