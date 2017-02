Foot – Interclubs de la CAF : l’heure de vérité pour Cnaps et Elgeco

Le coup d’envoi de la Ligue des champions de la Caf sera donné, ce jour, au stade de la Cnaps à Vontovorona avec un choc Cnaps Sport-Township Rollers FC. Ce sera au tour d’Elgeco Plus de défendre les couleurs nationales, demain, au stade de Mahamasina, face à Supersport United pour le premier tour de la Coupe de la Confédération.

Deux clubs vont défendre l’honneur de Madagascar ce week-end et ont plus que besoin du soutien indéfectible du public puisqu’ils batailleront à domicile. Les caissiers de l’Itasy feront leur entrée en la matière, ce jour, contre les Botswanais de Township Rollers FC (Botswana). Le club champion de Madagascar a le moral au beau fixe malgré les bruits de couloir qui circulent comme quoi Lucien Kassimo alias Foroche a quitté l’équipe sans avoir le feu vert des dirigeants. Notons que c’est le fer de lance du club vu sa prestation durant la saison 2016.

«Il a raté l’une des plus grosses occasions de sa carrière. Etant le meilleur joueur et meilleur buteur des deux compétitions nationales, il aurait pu séduire des sélectionneurs étrangers durant le match de la Cnaps», ont déploré les techniciens et membres de la Fédération malgache de football (FMF). Du coup, la Cnaps Sport disputera la rencontre avec un autre effectif et certainement une autre tactique. Le club a d’autres cartes à jouer avec Tantely et Bourahim qui ont chacun leur place au sein de cet ensemble qui n’a rien à envier au camp adverse.

Portrait sans retouche d’Elgeco Plus

L’autre attraction sportive du week-end est sans aucun doute la confrontation entre Elgeco Plus et les footballeurs sud-africains de Supersport United sur la pelouse du stade de Mahamasina fraîchement rénovée. L’équipe jouera sans élément venant de l’extérieur. Les dirigeants du club affichent un grand optimisme en donnant libre cours à leurs joueurs pour assurer le bon déroulement de la rencontre.

Une idée loin d’être utopique car, rappelons-le, la bande à Elgeco Plus a su prendre sa revanche sur la Cnaps Sport lors de la finale du Grand tournoi de l’amitié. Et ce, malgré le fait qu’Elgeco Plus ait dû mettre ses meilleurs atouts sur le banc des remplaçants pour que ces derniers puissent assurer pleinement leur rôle pendant le match de demain.

Rojo N.