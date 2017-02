Dans le cosmos

Is’art Galerie – 6 ans de promotion de l’art

Un haut lieu de l’art et de la culture, Is’art Galerie Ampasanimalo célèbre littéralement en fanfare ses 6 ans d’existence, tout au long de cette année. Après un concert de Reggasy qui entre dans le cadre de la promotion de son deuxième album intitulé «Reggae Gasy Tsara», hier soir, la fête continue ce jour. Pour l’occasion, la galerie se transforme en atelier géant où artistes et public de tout âge pourront s’adonner ensemble à des créations avec de la peinture sur toile, de la peinture sur éléphant, de la pâte à modeler, studio photo et autres surprises.

En fin d’après-midi, la Compagnie Rary va présenter une performance inédite qui sera clôturée en apothéose par un concert de Mika et Davis. «Ce sera une journée festive pour entamer une nouvelle année de créativité», confient les responsables.

Visa For Music – L’appel à participations lancé

La 4e édition de «Visa For Music», le Salon des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, n’aura lieu que du 22 au 25 novembre prochain au Maroc, mais l’appel à candidatures des artistes est déjà lancé. En l’espace de quelques années, cet événement s’est imposé à la fois comme marché international incontournable des musiques et comme plateforme offrant une possibilité aux artistes du pays du Sud de partager leurs créations.

Comme l’explique Brahim El Mazned, «Visa For Music a confirmé sa position de rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’industrie de la musique chaque année à Rabat, «Ville lumière», tenue pour capitale culturelle africaine».

Skandal Buffet Ankorondrano – Tovo J’hay a joué à guichets fermés

Pour son ouverture, Skandal Buffet, sis à Ankorondrano, a fait le bon choix d’inviter le chanteur de charme Tovo J’hay pour animer sa première soirée, hier. En effet, non seulement le lieu attire les nocturnes de la capitale, mais encore l’artiste a joué à guichets fermés. Selon Patrick Rakotoarisoa, directeur général de Skandal Buffet, les vendredis seront réservés aux artistes avec un thème précis.