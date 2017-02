Basket-ball : la Coupe du président prend une nouvelle dimension

Nouveau mandat, nouvelle organisation au niveau de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Mis en place depuis 2004, le Manager général étend son champ d’action pour le bien de la discipline.

Dorénavant, la Coupe du président fait partie des compétitions régulières de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Afin de la mettre sur le même pied d’égalité que les autres joutes d’envergure, sa gestion est confiée à un comité dirigé par le manager général de la fédération, le colonel Nina Ruphin.

Une manière pour la FMBB de renforcer l’assise de cette jeune compétition. En effet, grâce à cette prise en main du manager général, le volet partenariat sera désormais l’atout principal. « Nous allons apporter un nouveau souffle au partenariat », a laissé entendre Nina Ruphin. Outre le renforcement de la collaboration avec les partenaires, le comité dirigé par le Cl Nina Ruphin apportera également de nouvelles touches à l’organisation de cette compétition afin de la rendre plus attrayante que possible.

« Lors du Play off qui se déroulera à Fianarantsoa du 18 au 25 mars prochain, nous allons concocter des animations exceptionnelles, élaborées avec le Moving Time Club, un organisateur événementiel local », a fait savoir le manager général. Un prélude d’un autre événement aussi important qu’est la finale. « Pour la finale en particulier, un grand événement alliant sport et culture sera programmé. En perspective, un All star jeunes et des animations artistiques hautes en couleur agrémenteront cette clôture », a-t-il poursuivi.

Naisa

Le poste de manager général a été conçu en 2004 afin d’épauler la FMBB dans tout ce qui est recherche de sponsors. L’actuel président de la fédération en était le Manager général à son début. Le Cl Nina Ruphin lui a succédé depuis 2008, après avoir occupé le poste de trésorier.