Alaotra : l’hygiène alimentaire occultée

Les consommateurs déplorent le manque d’hygiène des aliments sur le marché d’Ambatondrazaka, dans la capitale de la région Alaotra-Mangoro.

Les mauvaises pratiques dans les différentes opérations du processus de commercialisation des produits alimentaires dans la ville d’Ambatondrazaka exposent la population à des risques de contamination et d’épidémie. La filière viande illustre bien la situation où la moindre norme sanitaire n’est respectée. La propreté de l’abattoir communal laisse à désirer et aucun critère d’hygiène n’est exigé à ceux qui l’utilisent. Le mode de transport des viandes de boucherie dépasse l’entendement, d’après les témoins oculaires qui rapportent que les carcasses des bêtes abattues sont acheminées vers les étals sur des charrettes à bras non couvertes, à la merci des insalubrités. Au bout de la chaîne, les manutentionnaires et les bouchers s’activent sans se soucier des mesures de protection sanitaire ordonnées par la règlementation de cette activité commerciale particulière.

Manou