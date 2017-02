Us et coutumes : résignée mais ni libérée ni délivrée

Plus le phénomène de délestage par une répétitivité fréquente et par la longue durée de ses apparitions brutalise la population, plus celle-ci semble s’y adapter en s’attendant à pire. On ferait toutefois erreur à croire qu’il n’y a pas de limite à cette capacité à endurer les conséquences d’une gouvernance dépassée par les événements, même si la réalité tend à le faire penser. La réalité a empiré en effet loin de l’époque de cette bonhomie à avoir donné crédit à des promesses de disparition du phénomène. Pareillement aux factures de la Jirama qui ne diminuent pas malgré une utilisation obligatoirement amoindrie de ses prestations, la facture prix des désagréments s’exprimera sévèrement dans les urnes à l’égal de la déception.