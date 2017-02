TIC : les 114 Cisco ont accès à internet

Sur la bonne voie. L’intégration des Technologies de l’information et de la communication (Tic) au système éducatif avance à grand pas. L’internet est désormais accessible auprès de 114 Circonscriptions scolaires (Cisco) à travers le pays. Ceci entre dans le cadre du Projet d’appui d’urgence à l’éducation pour tous (Pauet) ainsi que du Projet d’appui d’urgence aux services essentiels de l’éducation, de la santé et de la nutrition (Pausens).

La concrétisation de ce projet, qui s’accompagne d’une dotation d’ordinateurs portables pour 88 Cisco, permet d’amoindrir le fossé numérique entre les milieux urbains et ruraux. «Elle promet dans la foulée d’accompagner les élèves sur le chemin de la réussite, tout au long de leur parcours scolaire», a souligné le directeur régional de l’Education nationale (Dren) d’Atsimo Andrefana, Helland Mahavitsika.

Le ministère de l’Education nationale (Men), via le DG de l’Education secondaire et de la formation de masse, Lalaharontsoa Rakotojaona, n’a pas manqué d’adresser sa reconnaissance envers la Banque mondiale et l’Unité d’appui à l’éducation pour tous (UAT-EPT), qui ont épaulé le projet.

«L’internet permet non seulement aux enseignants et élèves de s’enrichir avec l’immensité des contenus en ligne, mais il constitue également un outil permettant la célérité des procédures, notamment pendant les préparations et les traitements des examens officiels. Au niveau du ministère, il joue également un rôle clé dans le système de communications interne et externe», a souligné notre source.

Fahranarison