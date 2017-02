TAMBERIM-BIDY « ACD » : Fohazina an-tsokosoko indray ny tetik’asa

Tonga eto Madagasikara indray amin’izao fotoana izao ilay mpisolovava Frantsay Philippe Leclerc, izay nametraka ilay tamberim-bidy amin’ny fanondranana sy fanafarana entana miditra amin’ny seranan-tsambo eto Madagasikara antsoina hoe « Advance Cargo Declaration ». Ny anton-diany eto izay hamerina io tetik’asa io indray mba ahafahana mampihatra azy na dia efa nisy aza ny fanoherana mahery vaika niseho…

Voamarina amin’izao fotoana, araka ny fanadihadiana nataonay, izay nilaza ny fiverenan’i Philippe Leclerc ao amin’ny minisiteran’ny fitaterana. Io fiverenany io izay hanamparany ny fahefany ary ahafahany manome baiko mihitsy ireo teknisianin’ity minisitera ity « izay lazainy fa baiko avy any amin’ny filohan’ny Repoblika », mba « ahafahany mamerina ao anatin’ny fotoana fohy ny tamberim-bidin’ny ACD ». Tsy nanaiky izany anefa ireo teknisianina ary mbola mifampitana hatramin’izao. « Tsy mbola nisy taratasy ofisialy nilaza taminay ny famerenana io ACD io ary tsy afaka hiditra amin’izany izahay », hoy ny loharanom-baovao voaray teo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana. Tsy nanafina ny tahony izy ireo raha toa ka tonga amin’ny tanjona iriany i Philippe Leclerc. « Tena marina fa efa nandeha teto amin’ny minisitera io resaka famerenana ny ACD io, mbola tsilian-tsofina ihany anefa izany fa tsy misy mahasahy tena miresaka. Ny fahatongavan’ity mpisolovava frantsay ity anefa dia manamarina izay ahiahy izay », hoy ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray, tsy nety nitonona anarana, teo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana.

Loharanom-baovao hafa ihany koa no nilaza fa ny tena mahamaika an’ity mpisolovava ity sy ireo olona miaraka aminy dia ny fiantohana ny fifidianana ho avy. Samy mahazo tombony amin’izay ny rehetra : ireo mpitondra amin’izao fotoana eto Madagasikara dia ny fiomanana sahady amin’ny fifidianana 2018, ho azy ireo kosa, miasa mba handresen’ny antoko havanana (partie droite) Frantsay amin’ny may 2017. Ny fifandraisan’ity mpisolovava ity sy ny lohadohan’ny mpisorona iray ao amin’ny antokon’ny havanana any Frantsa no manamarina io fanadihadiana io. Etsy ankilan’izay, tsy iza izy fa sakaizan’i Sophie Deniau, zana-dadin’i Jacques Toubon, minisitry ny fitsarana frantsay teo aloha.

Volabe…

Raha tsiahivina, vao nandeha ity resaka ity tamin’ny volana jona sy jolay 2015, saika ireo mpandraharaha rehetra no nijoro nifanandrina tamin’ny fitondrana mba hampitsaharana azy, voatonona tamin’izay i Philippe Leclerc niaraka tamin’i Rabary-Njaka Henri, mpanolotsain-dRajaonarimampianina. Mazava araka izany fa misy hifandraisany amin’ny resaka mandeha mikasika ny hamerenana an’io ACD io no hiverenany eto Madagasikara.

Tamin’ny 2015, efa nanakaiky ny tanjona tiany hatongavana ity teratany Frantsay ity. Izay notohanan’ny olonan’ny fitondrana, ka nahatonga azy ireo handray ny didim-pitondra laharana 18837/2015 tamin’ny 4 jona 2015 izay nametraka ny « Advance Cargo Declaration for ISPS code » amin’ireo seranan-tsambo malagasy mivelatra amin’ny iraisam-pirenena.

Ny tanjona tamin’izay dia ny hampandoavana tamberim-bidy ireo sambo mameno entana, miainga na miditra amin’ny seranan-tsambo Malagasy, eny fa na ireo mandalo fotsiny aza. Volabe mihitsy araka izany ity resaka ity, ny tamberim-bidy amin’izay izay nambaran’ny didim-pitondrana laharana faha-1456/2016 tamin’ny 20 janoary 2016 fa « 50 euros ny hetra aloha ho an’ireo entana miditra na mivoaka mihazo ny nosy aty amin’ny ranomasim-be indianina. 50 euros ny hetra ho an’ireo entana mivoaka na mihazo ny firenena akaiky an’i Madagasikara toa an’i Afrika Atsimo, Mozambika, Kenya ary Tanzania. Farany, 85 euros ny hetra aloha ho an’ireo entana mivoaka na miditra amin’ireo toerana hafa tsy voalaza ».

Takalon’izay, ho an’ny orin’asa hanao ity asa ity, izay nahazo ny tolo-bidy izay efa niteraka resa-be, izay tsy mila akory mampiasa vola na kely aza. Nanokatra tranon-kala izy ireo ka ao no manao ny fampahafantarana ireo mpanondrana na mpanafatr’entana mba ahazahoany ny « Mouvement Reference Number », izay ahafahan’izy ireo mandoa ialy tamberim-bidy ACD, mialohan’ny ialan’ilay entana eny amin’ny seranan-tsambo hiaingany. ATPMS, izay an’ilay Béninois Jean Codo, io orin’asa io, izay isan’ny nanao ity tetik’asa ity tany Nigeria ka nahatonga azy ireo nandroaka azy tamin’ny taona 2010 raha vao voamarina ny « fanaovany hosoka sy halatra ary fisolokiana ». Toraka izany ihany koa ny tany Guinée tamin’ny 2011 izay nahafahany nandrebireby ireo mpitondra tany an-toerana mba ahafan’izy ireo nanaiky ity tetik’asa hafahafa ity.

Ny mpitondra malagasy izay miseho tsy mahalala ity lasan’ity Jean Codo ity ary nitsambiki-mikipy amin’ity tetik’asa ity. Ankoatra izay, araka ireo taratasy hita any anaty tranon-kalam-pifandraisana izay voamarina fa ny modelin’ilay tetik’asany tamin’ny 2011 io ataon’ny ATPMS eto Madagasikara.

Tsy misy mitombina…

Tamin’ny taona 2015, mpandraharaha maro no nitsangana nanohitra ny fampiharana ity ACD ity teto Madagasikara, izay mampitombo indray ny vola tokony aloan’ireo mpandraharaha nefa ny mpitondra misy amin’izao. Ny ATPMS tamin’izany fotoana nilaza fa « ny ACD dia fepetra noraisina ahafahan’i Madagasikara mihanoka amin’ireo tombontsoa entin’ny AGOA ary maoaka antsika ao anatin’ny lisitra maintin’ny amerikanina ». Nitsipaka marin-drano io fanambarana io tamin’izany fotoana ny ambasady amerikanina.

Ny teo anivon’ny APMF (Agence Portuaire, Maritime et Fluviale) tamin’izay fotoana dia nilaza ihany koa fa « ny fametrahana ny ACD dia manamafy ny fampiharana ilay « code ISPS » eto Madagasikara dia fangatahan’ny Organisation Maritime Internationale (OMI) ». Vao nivoaka izay fanambarana izay dia nilatsaka ihany koa ny fitsipahana io fanambarana io avy amin’ny l’Association professionnelle des Armateurs et Consignataires de Madagascar (APACM).

Ireo rehetra ireo no manamarina fa misy fifanarahana ambadika ataon’ny fitondrana miaraka amin’ity orinasa ATPMS ary io mpisolovava Philippe Leclerc. Ity farany no miezaka mitana ny fahatokisan’ny fitondrana Rajaonarimampianina izay tsy mahalala akory fa tsy tena azo antoka amin’ny lafiny fandraharahana ity frantsay ity. Ny orinasany « Orizon Finance » tany Paris izay namidy tamin’ny taona 2012. Tsy mahagaga izany raha miverina eto izy, ny fitondrana ihany koa mbola jamba. Raha tanteraka io tetik’asa io, tombanana manodidina ny 10 tapitrsa USD isan-taona ny vola amboniny aloan’ireo mpandraharaha. Azo antoka araka izany ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana manaraka…

Ny fanoratana