Projet SKA : le Centre de recherches opérationnel

En bonne voie. Le projet Square kilometer array (SKA), impliquant neuf pays africains dont Madagascar, commence à prendre forme dans la Grande île. La mise en place des différentes antennes dans le pays ne tardera pas à venir. En attendant, les recherches y afférentes, qui ont déjà débuté depuis quelques années, suivent leur cours.

Suivant l’accord signé en octobre 2016, le site et l’antenne de Telma situés à Arivonimamo sont mis officiellement à la disposition du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres). Ce, en vue de permettre au pays de participer pleinement à cette initiative d’envergure internationale, sous la coordination de l’Afrique du Sud. Les clés des lieux, abritant le premier Centre de recherches radioastronomie dans la Grande île, ont été remises au Mesupres, hier, lors d’une campagne de reboisement menée conjointement par les deux partenaires.

A cette occasion, Telma et le Mesupres a démontré que leur coopération va au-delà des aspects purement scientifiques. Elle touche aussi d’autres angles, plus particulièrement face aux enjeux environnementaux et les problèmes de variabilités climatiques. Sur ce, 4.000 jeunes plants viennent d’être mis en terre sur un terrain de 3 ha autour du site d’Arivonimamo. Une action citoyenne à laquelle le Mesupres, le groupe Telma, tous les centres nationaux de recherche, l’université d’Antananarivo, l’Ambassade de l’Afrique du Sud à Madagascar, les partenaires de la recherche et les autorités locales ont également pris part.

Fahranarison