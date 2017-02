Madagascar il y a 100 ans : séance de l’Académie malgache (1)

Présidence de M. le Dr Fontoynont.

Étaient présents : Mme Hodgkin, MM. Dr Standing, Chazel, De Guise, Guédès, R. P. Dubois, R. P. Muthuon, R. P. Cadet, Rajaofera, Rasamimanana, Maisonneuve, Lamberton.

Excusés : MM. Hesling, Sharman, Dr Villette.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le président donne lecture de la correspondance comprenant diverses lettres de M. Lacroix. Notre savant collègue nous signale que les eaux des sources minérales de Sainte Marie de Marovoay contiennent un sel purgatif exploitable. Il nous signale également l’intérêt qu’il y aurait à rechercher si le mot malgache «vatodidy» désigne une seule espèce minérale ou si c’est un terme générique appliqué à toutes les roches qui se taillent facilement.

L’Académie décide de faire recueillir dans les diverses provinces des échantillons de « vatodidy » qui seront ensuite envoyés à M. Lacroix pour étude.

le Dr Fontoynont dépose sur le bureau et offre pour les collections du Musée une batterie de fusil qui porte la date de «1835». Elle serait donc antérieure à la création des usines de Mantasoa par Laborde. Il serait intéressant de rechercher où elle a été fabriquée.

Il est donné lecture d’une communication de M. Fraud au sujet de la capture de la Mahajamba. Notre collègue était chef du district de Port-Bergé au moment où se produisit cet événement géographique. Il eut lieu vers mars 1903, et il fut causé par les pluies diluviennes qui tombèrent à deux reprises cette année-là. La crue de la Mahajamba déploya et emporta une colline qui séparait le lit de la Mahajamba de celui de la Kamoro. D’autre part, M. Fraud voit dans ce phénomène un cas de la loi de Baer qui veut que, dans l’hémisphère sud, les fleuves coulant vers l’équateur rongent constamment leur rive gauche. Tout en reconnaissant le grand intérêt de la communication de M. Fraud, M. Carle fait remarquer qu’il a visité le lieu où s’est faite la capture et qu’il n’a vu aucune trace de colline. Il semble qu’un nouvel examen des lieux, par un géologue, serait indispensable pour trancher cette question.

