LITIGE FONCIER A TOAMASINA : Un propriétaire victime d’occupation illicite réclame justice

A Ambalamanasa, une Commune de Toamasina, une affaire judiciaire concernant un litige foncier est en train de prendre une toute autre proportion. Totovao Weng Kan Franck est le propriétaire légal d’un domaine à Ampasimandrorona dans la Commune suburbaine, District de Toamasina II. Plus tard, des squatteurs ont envahi la propriété. Actuellement, le propriétaire dénonce une injustice devant l’insistance des occupants sans titre qui ont fait appel à la cour de cassation.

Une propriété située à Ambalamanasa fait actuellement l’objet d’un nouveau cas de litige foncier. Appelé « Rahada », disposant une superficie de 10 ha 67 a 60 ca, le domaine porte le titre foncier N° 4099-BA. Un acte de vente portant la référence F29 N°160-AC/76 et inscrit à la conservation foncière portant le N° 306 du 30 mai 1989 prouve que Totovao Weng Kan Franck est bel et bien le propriétaire de ladite propriété. Le certificat de situation juridique et tous les autres documents attestent tout droit de propriété sur le terrain. Pour une mise en valeur des lieux, Totovao Weng a entrepris des plantations d’eucalyptus, de litchis et de palmeraies.

Toutefois, des années plus tard, plusieurs individus dont Patrick Jean Velonera, Mariane, Finette, Be Paul, Venest dit Neste et Raozinirina Marie Edmée surnommée Nina Doris ont occupé le terrain de façon illégale. Devant ce fait, le propriétaire a aussitôt porté plainte et entamé une poursuite judiciaire à l’encontre des squatteurs. Totovao Weng a déposé une plainte civile pour occupation illégale et une plainte pénale pour destruction des plantations. Le plaignant a obtenu gain de cause auprès de la justice. Une sommation de signification de quitter les lieux a été adressée aux occupants illicites. A travers l’ordonnance de référé N° 179-AGR-14 du 26 novembre 2014(Dossier 143-RF-14), la justice a renforcé sa décision en ordonnant l’expulsion des occupants sans droit de titre pour motif de destruction de cultures, occupation illicite de terrain et abattage d’arbres. Une démolition des habitations se fera en présence d’un huissier de justice.

En réplique à cette décision, la partie adverse a fait appel pour suspendre cette ordonnance. Dans l’ordonnance 17-Réf/B/15 du 24 mars 2015, il est mentionné que «Le juge des référés aurait commis une erreur grossière de droit ». Patrick Jean Velonera et consorts évoquent une occupation du terrain depuis 20 ans, qu’ils étaient des milliers à s’installer sur le domaine et que leur zone d’habitation se situe à l’extérieur de la propriété.

Imbroglio judiciaire

Des arguments non fondés puisque l’avocat de Totovao Weng a présenté le certificat de situation juridique et le procès-verbal de rétablissement des bornes délimitant clairement le périmètre. De ce fait, les occupants illégaux se sont installés dans la propriété dite Rahada. Après l’opposition faite par les squatteurs, la cour d’appel a statué. Le tribunal campe sur sa position et rejette l’arrêt de l’exécution provisoire sur l’expulsion. Le juge de première instance ordonne aux occupants sans titre de quitter les lieux. Mais le plus étrange dans l’affaire c’est l’interdiction de démolition, malgré l’ordre d’expulsion.

Usant de leurs relations et influences, les adversaires de Totovao Weng ont fait recours à la cour de cassation. Histoire de placer la barre un peu plus haute. Une notification de pourvoi en cassation (993-CS/CC/GM5) est sortie le 22 avril 2015. La cour de cassation a accordé une faveur à Patrick Jean Velonera et consorts. Le 29 avril 2015, l’ordonnance 246-PPCS/15 a émis une suspension d’exécution de l’ordonnance du 24 mars 2015. En guise de contre-attaque, l’avocat de Totovao Weng a déposé une requête en rétractation pour annuler cette ordonnance du 29 avril 2015. Autrement dit, la décision de la cour d’appel ne sera pas exécutée. Devant ce renversement de situation, l’avocat du propriétaire se demande qui mérite plus de protection? Totovao Weng, inscrit au titre foncier ou les squatteurs qui usent de toutes les manœuvres dilatoires? N’étant plus maître de son propre destin, l’épouse du propriétaire connaît aujourd’hui des problèmes de santé à cause de cette affaire. Devant cet imbroglio judiciaire, le propriétaire perd espoir d’obtenir un procès juste et équitable.

Totovao Weng lance ainsi un appel aux juges en charge du dossier pour qu’ils fassent preuve de justesse et de bonne foi. En effet, le propriétaire craint de se faire injustement déposséder de ses biens. En attendant la décision finale de la justice, ce genre de litige s’adresse aussi au nouveau directeur général du service foncier, une femme connue jusqu’ici pour être intègre et apte à résoudre un tel conflit. La sécurité foncière sera ainsi le plus grand défi qui attend cette nouvelle responsable. En attendant que la justice tranche, Totovao Weng et son épouse vivent dans l’incertitude de voir leurs biens spoliés par des occupants de mauvaise foi.

La Rédaction