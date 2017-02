Guide du week-end

Princio lance Hai Hua Center

Cette année, Princio, le chanteur à textes, a décidé de multiplier ses spectacles. Pour commencer, il va être derrière le micro, avec sa guitare, ce soir, au Hai Hua Center sis à Behoririka. L’objectif est d’enflammer la salle avec ses textes qui disent parfois tout haut ce que les autres pensent tout bas. Parlant d’amour, de politique, de la société, tous les sujets sont pointés du doigt.

StephRamb, le remake

Effectivement, le chanteur StephRamb commence à se faire une place dans le monde de la musique dans la capitale, depuis que le cover est tendance. Ainsi, ce soir, l’étoile montante donne rendez-vous à son public au City Grill à Ankorondrano. Accompagné de jeunes musiciens talentueux, il a choisi de n’interpréter que des tubes phares des années 80 et 90, quelques compositions de Babyface… La soirée sera donc assez variée avec du jazz, du soul et même du funk.

Le trio Elsie, Solofo et Jao

Pour terminer en beauté cette semaine, l’Escale artistique à Ambohipo propose d’animer la soirée avec trois artistes exceptionnels. Il s’agit d’Elsie, Solofo et Jao. A part l’interprétation de ses compositions, le trio effectuera aussi quelques reprises des morceaux standards interprétés à leur manière. Bref, la soirée sera remplie de la bonne musique.

Tovo J’hay, inaugurera le lieu

Le restaurant Skandal Buffet sis à Ankorondrano vient d’être inauguré officiellement, hier soir. Et pour chauffer la première soirée, il a invité à monter sur scène Tovo J’hay. Promettant d’être au grand complet, avec ses habituels musiciens et choristes, le chanteur projette d’interpréter tous ses tubes intemporels tels que «Teny mamy», «Satry foana», ou encore «Te mba ho»…

Du reggae gasy à l’Is’art

Dans le cadre de la promotion de son dernier album intitulé «Reggae gasy tsara», le groupe Reggasy donne rendez-vous, ce soir, à tous les passionnés du genre à l’Is’art galerie à Ampasanimalo. Après l’interprétation des titres tels que «Madagascar», il envisage aussi de jouer les nouveaux morceaux. Par ailleurs, son objectif reste toujours le même, c’est-à-dire, transmettre le message universel des rastafaris qui est de répandre la paix dans le monde.

« Hifampizarana » avec Lôla

L’espace Nambinintsoa Talatamaty organise aujourd’hui une soirée musicale qu’il a baptisée «Hifampizarana» et propose le chanteur Lôla en tête d’affiche. Le batrelaky sera donc mise à l’honneur et l’ambiance ne sera que chaude.

Mahery et Bodo en duo

Dans le cadre du vendredi joli, Trass à Tsiadana propose cette semaine un duo inédit avec deux grands chanteurs hors pair. Il s’agit de Mahery du groupe Johary et de Bodo. Les jeux vocaux seront mis à l’honneur durant cette soirée. La voix imposante et mélodieuse de Bodo se ralliera à la voix douce de Mahery qui maîtrise parfaitement les techniques vocales. Des surprises seront donc au programme.

Rebelote avec Nanie

Après le succès du dernier live de Nanie qui s’est tenu, dimanche dernier, au Carlton, la chanteuse est prête à satisfaire de nouveau ses fans, dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de scène. Sur ce, elle se produira, ce soir, au Piment Café. Une soirée surprise qui a été improvisée à la dernière minute et sera par ailleurs plus conviviale par rapport aux autres puisque la diva sera plus près de son public. Notons qu’après cette soirée, elle s’envolera vers Mahajanga, pour un autre cabaret qui se fera le 18 février, vers Toamasina le 24 février et vers Antsirabe, le 4 mars prochain.

Fet’Art avec Mika & Davis

Cette année, l’Is’ art galerie organise la 6e édition de l’évènement Fet’Art qui se fera demain à Ampasanimalo. La journée débutera à partir de 11 heures avec une présentation de l’art de la scène sur les deux thèmes «Studio photo» et «Atelier peinture». Vers la fin de la soirée, la compagnie Rary donnera une prestation de danse suivie d’un spectacle de Mika & Davis qui chauffera la scène.

Jiol’Ambup’s au grand complet

Après les divers cabarets réservés aux adultes, l’AK Dee Mix Club sis à Ankadivato a pensé aux adolescents de la capitale, en invitant le groupe Jiol’Ambup’s, demain. Au programme, le groupe interprétera ses titres phares comme «Bavy» ou encore «Maik’itapy»… Durant ce live, il promet de dévoiler quelques nouvelles compositions pour son public.

Njakatiana en grand concert

Dans le cadre de la célébration de sa 25e année de scène qu’il intitule «25 taona niarahana tam-pitiavana», Njakatiana effectuera un grand spectacle, dimanche prochain au palais des Sports et de la culture à Mahamasina. Le show se divisera en deux parties distinctes, la première sera réservée aux artistes invités tels que Ariane, Christian K… et la deuxième sera consacrée seulement aux prestations de Njakatiana. Le chanteur continuera cette célébration à travers des différents dans la Grande île.

