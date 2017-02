Filière crabe : une réorganisation est de mise

La production de crabes dans la région Boeny ne cesse de baisser malgré les initiatives prises portant sur la valorisation des mangroves (habitat naturel de ce produit halieutique) dans cette région. Une réorganisation de la filière est nécessaire, d’après les professionnels du secteur.

«La surexploitation de ce produit par des opérateurs dont la plupart sont d’origine asiatique, reste un menace pour l’avenir de la filière à Madagascar. Et nombreux d’entre eux ne respectent pas les réglementations requises, entre autres le respect de la saison de ponte de crabe, ou encore l’utilisation des outils aux normes», a avancé l’opérateur guadeloupéen Brudey Wilfrid, actuellement en prospection à Madagascar.

D’après les chiffres émanant du ministère de la Pêche et des ressources halieutiques, le volume des exportations de crabe de mangrove par Madagascar était seulement de 550 tonnes en 2016 car la plupart des produits ne respectent pas les normes exigées sur le marché international. Quelques mesures ont été déjà prises pour le redressement de cette filière, dont la plus importante porte sur la fermeture annuelle de la pêche de crabe. Le ministère de tutelle collabore actuellement avec la Surveillance de la Pêche, la Police nationale et la Gendarmerie pour faire respecter cette mesure.

Riana R.