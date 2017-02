EDITO : A quand une justice moins pourrie ?

Des arrestations arbitraires et des dossiers montés de toutes pièces afin d’accuser quelqu’un d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. C’est souvent le cas pour ceux qui osent se lever contre ce régime.

Des personnes impliquées dans des affaires de corruption et de détournement de deniers publics mais qui sont laissées libres. Pire, on les protège de toute décision émanant des instances policières ou judiciaires. C’est notamment le cas avec l’affaire d’Ambohimahamasina.

Une décision de justice est rendue mais nul ne songe à l’appliquer. Pire, une personne dans les hautes, très hautes sphères se prend pour le juge suprême et ordonne à ce qu’on ignore cette décision. Le Commandant Rado Rabarilala et ses 3 compagnons d’infortune en sont victimes.

Les organes de lutte contre la corruption et contre le blanchiment qui se plaignent que les dossiers qu’ils transmettent entre les mains de la justice n’aboutissent presque jamais à une condamnation des concernés malgré les investigations poussées dont ils ont fait l’objet.

Des dahalo pris en flagrant délit ou sur lesquels les charges sont évidentes mais qui sont remis en liberté peu après leurs arrestations parce qu’ils ont « payé » ou parce qu’ils connaissent « quelqu’un ».

Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres qui révèlent les grands maux dans le fonctionnement de la justice à Madagascar. Une justice où les puissants et les riches – ainsi que leur entourage – sont épargnés quelle que soit la gravité de leur crime tandis que les pauvres et les défavorisés, c’est-à-dire, la majorité de la population, sont systématiquement mis en prison même pour une peccadille. Mais le plus révoltant, c’est sans doute de voir un innocent condamné ou un plaignant débouté parce qu’il avait comme adversaire un riche ou un puissant. .

C’est la conception de l’Etat de droit de ceux qui sont au pouvoir. Quant aux autres, ils ont décidé de l’appliquer autrement en appliquant eux-mêmes leur justice. Une justice hors-la-loi, donc passible de peine pénale, mais optée par beaucoup actuellement jusqu’à ce que la vraie justice et les instances judiciaires soient moins pourries.

N. Randria