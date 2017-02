Eco brèves

Entretien routier : La circulation sur le pont de Kamoro de nouveau perturbée

La circulation sur la RN4 sera perturbée à partir du 17 février jusqu’au mois d’avril, notamment au niveau du pont de Kamoro pour des raisons de travaux, d’après le ministère des Travaux publics. Les heures de circulation sur ce pont seront réglementées durant cette période.

Douanes : Formations sur l’application des DTI

Le service de la législation et de réglementation douanière organise des séances de formation sur l’application depuis le 1er février du régime d’exonérations provisoires des droits et taxes à l’importation (DTI) pour les véhicules et motocyclettes introduits dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Ces séances de formation se feront dans les bureaux de la douane dans les six provinces du pays.