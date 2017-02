DELESTAGE : Les opérateurs économiques haussent le ton

Les mécontentements provoqués par le délestage se généralisent. Tout a commencé par la manifestation des étudiants de l’Ecole Polytechnique de Vontovorona.

Les habitants de la commune de Bemasoandro Itaosy n’ont fait qu’emboiter le pas aux étudiants. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Si celle de Vontovorona s’est limitée à des jets de pierres, celle d’Itaosy a, par contre, failli aller plus loin jusqu’à la destruction de biens publics et de pillages. Cependant, d’autres catégories de victimes comme les sociétés se plaignent de plus en plus. En effet, ces dernières vivent mal le délestage qui engendre des charges supplémentaires à leurs risques et périls. Le phénomène pouvant durer jusqu’à plus de huit heures en une journée. « Supposons qu’un litre de gasoil est nécessaire pour faire fonctionner un groupe électrogène pendant une heure de coupure, imaginez un peu la consommation mensuelle tout en considérant le prix d’un litre», a affirmé hier un responsable au niveau d’une société de la capitale. Par ailleurs, récemment, Eric Rajaonary de la Plateforme des Opérateurs malgaches ou FIVPAMA a haussé le ton sur une station privée de la capitale face au phénomène du délestage. « La perte des sociétés est évidente. Ainsi, le temps de travail des salariés devient limité à cause du fléau. Ce qui ne manque pas d’accroître le coût de production. La société est par exemple obligée de faire appel aux heures supplémentaires. Mais la production se dégrade également avec le phénomène », a-t-il indiqué. Cet opérateur prône, également, la réduction d’impôts payés par les sociétés pour remédier aux pertes engendrées par la coupure d’électricité. Par ailleurs, ce dernier exhorte à ce que les groupes électrogènes importés par les entreprises soient exonérés de la TVA 20%. Notons que d’après les informations reçues, des représentants du secteur privé ont déjà proposé des solutions au ministère de l’Industrie.

Silence assourdissant

Ceci dit, le délestage engendre une série d’impacts sur la vie socio-économique du pays. Divers secteurs en souffrent beaucoup. Vu que la vie quotidienne de la population est très perturbée, la colère des usagers monte de plus en plus. En effet, les activités dépendant de l’électricité en souffrent le plus : depuis les petits commerces, en passant par la restauration, les multiservices et les coiffures jusqu’aux travaux d’ouvrages métalliques. Par ailleurs, au niveau des établissements sanitaires, le délestage n’est sans conséquence sur les services. Cependant, devant tout cela, un silence assourdissant est constaté du côté des dirigeants encore moins des responsables au niveau de la Jirama.

En tout cas, la persistance du délestage montre l’inefficacité des dirigeants dans la recherche d’une solution aux maux de la population. D’ailleurs, l’on assiste qu’à des effets d’annonce et à des gesticulations jusqu’ici. Ainsi, les divers changements opérés au niveau de l’administration de la société Jirama durant les trois années de pouvoir de Hery Rajaonarimampianina n’a rien changé. Tout compte fait, l’indépendance énergétique reste une illusion. La fin du délestage promise par le chef de l’Etat durant sa campagne en 2013 n’est pas gagnée d’avance. En 2015, le numéro un de l’exécutif a encore une fois nourri de faux espoirs en prônant la fin du délestage pour la capitale avec l’inauguration des installations de la Jirama à Antanandrano. Pourtant, force est de constater que les choses empirent, passant de trois ou quatre heures jusqu’à six, voire, huit heures.

J.Raharisoa