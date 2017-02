ANTOKO MALAGASY MIARA-MIAINGA : « Mampitroatra vahoaka ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra »

« Tsy laitra iainana intsony ny zava-manjo ny fiarahamonina malagasy. Efa mihatra amin’ny akalan’aina no zavatra iainan’ny tsirairay amin’izao satria efa voakitikitika ny vary, eo koa ny rano, izay tena fototr’ain’ny Malagasy ». Anisan’ny fanehoan-kevi-dRamaroson Laurent mpikambana ao anatin’ny biraom-politikan’ny antoko Malagasy miara-miainga io, omaly, tetsy Anosy. Navoitrany fa efa manafika ny isam-batan’olona sy ny isan-tokantrano ny mosary. « Koa raha mitroatra ny vahoaka noho ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra, atao ahoana no tsy hanoherana izany ? Raha mijoro ho mpanohitra izany tsy fetezan-javatra izany izahay, homena tsiny ve ? », hoy izy. Matoa mijoro ho mpanohitra ny antoko Malagasy miara-miainga, efa tsy voafehin’ny fitondrana intsony ny zava-misy iainana amin’izao. Efa nampilaza mialoha, izy ireo fa raha mitohy izao tsy fandraisana andraikitra izao, tsy maintsy hitroatra ny vahoaka. Manomboka miseholany sy mipoitra io ankehitriny, raha ny fanampim-panazavany. « Endrika roa no tsy maintsy hisehoan’ny fanoherana, na ny vahoaka mitroatra amin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka na manohitra noho ny delestazy tahaka ny zava-niseho teny Vontovorona sy Itaosy. Omena tsiny ve ny vahoaka raha hanohitra ny fitondrana momba izany ? Faharoa, na hanohitra eny amin’ny antenimierampirenena, izay efa tadiavin’ny antoko Malagasy miara-miainga amin’izao, mba hivoahan’ny lalàna anakanana izao tsy fetezan’ny fitantanana izao », hoy hatrany Ramaroson Laurent.

Tsy matoky ny HCC

Niroso amin’io endrika faharoa ny antoko Malagasy miara-miainga, amin’ny fanoherana manara-dalàna, saingy nambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC fa mbola tsy feno ny fepetra. « Mazava be fa mirona any amin’ny fanohanana fitondrana ireo heverina ho mpikarakara ny fifidianana. Tsy atokisanay intsony io HCC io, raha tsy saziny ireo tsimatimanota eto amin’ny firenena. Anisan’izany, ireo olona nangalatra tamin’ny fifidianana loholona sy ben’ny Tanàna teo. Tsy mbola nanao izany io andrim-panjakana io », hoy Ramaroson Laurent avy amin’ny Malagasy miara-miainga. Nasongadiny fa efa manatsidika ny fifidianana hoavy ny HCC, ahoana intsony no hahatokisana azy ireo amin’izany ? Karazany tapi-dalan-kaleha ny vahoaka amin’izao, mitady ny fanoherana ara-dalàna ny MMM, saingy sakanana. Midika ireo fa ny mpitondra mihitsy no tsy ara-dalàna, raha ny fanantitranterany.

Rado Harivelo