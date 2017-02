Taombaovao Malagasy : à célébrer le 28 mars

Quelques représentants de la maison culturelle, Fitohasina, Rossy, des Tangalamena et des dignitaires venus d’autres régions se sont réunis, hier, au Kianjan’ny Kanto à Mahamasina et ont décidé de célébrer ensemble le Nouvel an malgache, le 28 mars.

« Le premier mois malgache s’appelle Alahamady et ceci s’accorde toujours au mois de mars. Mais la journée exacte de la célébration dépendra de plusieurs critères, entre autres le santa-bary… Par ailleurs, la date est déjà établie par l’Académie malgache jusqu’au 2050 », a annoncé Rakoto Davida, un historien.

Le programme de la célébration est déjà défini. La fête débutera dans la soirée du 27 mars à travers un « diabe » durant lequel les Malgaches allumeront des lanternes. « Ce rituel servira à chasser les mauvaises ondes, puis s’ensuivra ce qu’on appelle « Afo tsy maty ». Ce feu doit rester allumer durant la nuit jusqu’à la première lueur du nouvel an. Et enfin, la fête se terminera par un « Tsimandrimandry », invitant le peuple à s’amuser et surtout à prier pour pouvoir affronter la nouvelle année », a-t-il continué.

La célébration du Nouvel an malgache mettra en valeur les partages et la paix en partageant et mangeant ensemble le « Tatao ». Il s’agit riz accompagné du lait et du miel. Suivi ensuite du « Fafy rano », une sorte de rite pour bénir la nouvelle année. « Par ailleurs, il est difficile pour un peuple de changer la tradition, les us et les coutumes en changeant la date de la célébration du Nouvel an. Chacun a sa culture que l’on doit ainsi respecter », a-t-il conclu.

Holy Danielle